W drugim meczu nowego sezonu Betclic 1 Ligi zagrają ze sobą drużyny, które mają nadzieję na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Na Stadionie Miejskim w Opolu miejscowa Odra podejmie drużynę Ruchu Chorzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl

Odra bardzo długo liczyła się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. W półfinale baraży piłkarze z Opola przegrali jednak z Arką Gdynia 2:4. W tym sezonie kibice liczą, że uda się poprawić ten rezultat i awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwszą przeszkodą na drodze do tego celu jest drużyna Ruchu Chorzów.

Chorzowianie w poprzednim sezonie grali w PKO BP Ekstraklasie. Na koniec rozgrywek zajęli 17. miejsce i po roku spędzonym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym powrócili na jego zaplecze. W rozpoczynającym się w piątek sezonie Ruch będzie walczył o jak najszybszy powrót do elity.

MiK