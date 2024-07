Cztery godziny na korcie, ale jest sukces. Nadal awansował do półfinału

Rafael Nadal, który przygotowuje się do ostatnich igrzysk olimpijskich w karierze, odprawił z kwitkiem kolejnego rozstawionego tenisistę na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad. Hiszpan zwyciężył w trzech setach z Argentyńczykiem Mariano Navone 6:7 7:5 7:5.

Utytułowany tenisista stara się wrócić do formy po tym, jak stracił cały ubiegły rok i początek obecnego z powodu kontuzji. Mimo bycia faworytem, Nadal przegrał pierwszego seta z 36. rakietą świata 6(2):7(7). Był to jego pierwszy przegrany set w turnieju rozgrywanym w Szwecji. "Rafa" jednak nie spoczął na laurach i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając w kolejnych partiach dwa razy po 7:5. Tym samym Hiszpan awansował do półfinału turnieju.

Już w sobotę Nadal powalczy o wejście do finału z młodym Duje Ajdukovicem. Chorwat we wszystkich dotychczasowych spotkaniach nie był stawiany w roli faworyta, a jednak wychodził z nich zwycięsko.

Tegoroczny turniej olimpijski odbędzie się na ulubionych ziemnych kortach Hiszpana w kompleksie im. Rolanda Garrosa. To tam co roku rozgrywany jest wielkoszlemowy French Open, którego zawodnik z Majorki jest rekordowym, 14-krotnym triumfatorem, ale w tym sezonie odpadł w pierwszej rundzie.

Rafael Nadal - Mariano Navone 6:7 (2-7), 7:5, 7:5



ŁO/PAP