Kozłowski pożegnał się z Anglią. Ma nowy klub, to już oficjalne

Kozłowski podpisał kontrakt z Gaziantep FK do 30 czerwca 2027 roku. Na razie nie wiadomo, ile turecki klub zapłacił Brighton & Hove Albion, którego piłkarzem był dotychczas Polak.

ZOBACZ TAKŻE: Gen zwycięzców. Piłkarze, którzy podbili Europę

Kozłowski w 2021 roku pojechał z reprezentacją Polski na Euro. Wystąpił tam w dwóch meczach. Miał wtedy 17 lat i został najmłodszym piłkarzem, który zagrał na mistrzostwach Europy. Jego rekord pobił dopiero w tym roku Lamine Yamal. Wydawało się, że Kozłowski będzie w przyszłości gwiazdą polskiego futbolu.

Udane występy w Pogoni Szczecin oraz gra na Euro spowodowały, że Polakiem zainteresowały się kluby z najmocniejszych zachodnich lig. Ostatecznie trafił do Brighton. Anglicy zapłacili za niego aż 11 mln euro.

Kozłowski nie przekonał do siebie szkoleniowca Brighton i od razu po transferze został wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Po powrocie do Anglii Polak ponownie udał się na wypożyczenie, tym razem do Holenderskiego Vittese Arnhem. Teraz przyszedł czas na definitywne pożegnanie się z Brighton.

IM, Polsat Sport