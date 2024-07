Niepokonany od 10 potyczek Pawlak będzie bronił mistrzowskiego tytułu. Zawodnik Octopus Łódź po pas sięgnął w czerwcu zeszłego roku na KSW Colosseum II. Wówczas na PGE Narodowym pokonał przez TKO w piątej rundzie Tomasza Romanowskiego. Swoją pierwszą udaną obronę dopisał do swojego dorobku na KSW 89 w grudniu, kiedy to wypunktował Michała Materlę.

Rywalem "Plastinho" na gali w Łodzi będzie Janikowski. Dla brązowego medalisty olimpijskiego w zapasach będzie to najważniejsza walka w dotychczasowej karierze w MMA. Możliwość stoczenia mistrzowskiego boju pochodzący z Wrocławia zawodnik zapewnił sobie na tej samej gali, na której Pawlak pokonał Materlę. Na KSW 89 Janikowski po krwawym pojedynku pokonał Romanowskiego. Teraz spróbuje odebrać mistrzowski tytuł bardziej doświadczonemu rywalowi.

Co ciekawe, obaj panowie już raz skrzyżowali rękawice. Miało to miejsce na KSW 63. We wrześniu 2021 roku jednogłośnie na punkty wygrał Pawlak. Jak będzie tym razem?

Interesująco zapowiada się również reszta karty walk. Do klatki w Łodzi wejdą m.in. Ewelina Woźniak, Radosław Paczuski czy Karolina Owczarz. Warto wspomnieć, że w tygodniu poprzedzającym galę kilku zawodników wypadło z rozpiski. Powody były różne, m.in. choroby czy problemy ze zbijaniem wagi. Wystarczy wspomnieć, że aż troje uczestników KSW 96 nie zmieściło się w ustalonych limitach. Hugo Deux przekroczył limit kategorii lekkiej o trzy kilogramy. Jego rywal Nicolae Bivol skorzystał z prawa odmowy toczenia pojedynku ze znacznie cięższym rywalem i pojedynek został usunięty z karty walk.

KSW 96: Karta walk. Kto walczy?

Karta walk KSW 96:

83,9 kg: Paweł Pawlak (23-4-1) - Damian Janikowski (10-5) – o pas wagi średniej

52,2 kg: Maria Silva (10-1) - Ewelina Woźniak (8-2)

83,9 kg: Radosław Paczuski (5-2) - Kacper Karski (8-4)

56,7 kg: Karolina Owczarz (5-3) - Sandra Succar (4-1)

70,3 kg: Maciej Kazieczko (9-3) - Welisson dos Santos Paiva (9-2)

70,3 kg: Bartłomiej Kopera (13-7) - Dawid Śmiełowski (10-1)

120,2 kg: Marek Samociuk (5-4) - Denis Górniak (6-1)

65,8 kg: Michał Domin (6-3) - Isai Ramos (8-1)