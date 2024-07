Udany debiut polskiego napastnika. Został bohaterem swojego klubu

Gospodarze prowadzili po bramce Tobiasa Becha w 8. minucie, a jeszcze przed przerwą mogli trafić na 2:0, jednak Patrick Mortensen nie wykorzystał rzutu karnego. Goście wyrównali tuż po przerwie, gdy na listę strzelców wpisał się Buksa.

Napastnik reprezentacji Polski strzelił niedawno gola w przegranym 1:2 meczu z Holandią w fazie grupowej Euro 2024. Po turnieju w Niemczech przeszedł z RC Lens do Midtjylland. Z powodu przewlekłej kontuzji nie przebił się we francuskim klubie. W sezonie 2023/24 został wypożyczony do tureckiego Antalyasporu, gdzie w 35 meczach strzelił 16 goli.

Midtjylland to aktualny mistrz Danii. Łącznie cztery razy wygrywał Superligaen.

RI, PAP