Tak mistrzowie Polski będą przygotowywać się do nowego sezonu. Poznaliśmy szczegóły

Od badań lekarskich 22 lipca Orlen Wisła rozpocznie okres przygotowawczy do sezonu 2024/25 piłkarzy ręcznych. We wtorek zawodnicy, z wyjątkiem pięciu powołanych do reprezentacji swoich krajów na igrzyska w Paryżu, wezmą udział w pierwszym treningu w płockiej hali.

Zakończony w maju sezon 2023/24 był wyjątkowy dla Orlen Wisły. Po 13 latach Wisła zdobyła złoty medal mistrzostw Polski i wywalczyła 13. Puchar Polski w swojej historii. Aż 16 lat musieli kibice czekać na to, żeby to była podwójna korona. 7 września „Nafciarze” zamierzają zdobyć „trzecią koronę”, wygrać z Industrią Kielce pojedynek o Super Puchar.

Po sezonie zespół opuściło trzech piłkarzy: Tin Lucin, Niko Mindegia i Gonzalo Perez, a doszło sześciu: bramkarz Victor Hallgrimsson, Peter Sisko, Zoltan Szita, Marko Panic, Mitia Janc i Tim Cokan.

We wtorek zawodnicy, z wyjątkiem Lovro Mihica (reprezentacja Chorwacji), Szity, Gergo Fazekasa (obaj Węgry), Michy Zarabca (Słowenia) i Abela Serdio (Hiszpania) – spotkają się na pierwszym treningu. Przez cały czas będą trenować na własnych obiektach. 9 sierpnia zagrają otwarty dla kibiców mecz z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Na 17 sierpnia zaplanowano pojedynek z Energą MKS Kalisz, na 23 sierpnia z HC Erlangen, a na 24 sierpnia z SCDH FK Lipsk.

- Bardzo ważny dla kibiców będzie otwarty sparing zaplanowany na 9 sierpnia z Piotrkowianinem w Orlen Arenie. Chcemy wtedy godnie przywitać mistrzów Polski i nowych zawodników. Pokażemy naszym nowym piłkarzom, do jakiej drużyny dołączyli. Podczas pierwszych rozmów, jeszcze przed podpisaniem kontraktów, zawodnicy zawsze pytają o atmosferę w hali, bo w Europie kibice wiedzą, jak jest gorąco w Płocku. Pytają też o świętą wojnę, czyli mecze z Kielcami. Kiedy opowiadam o atmosferze w hali widzę, że oni już by chcieli ten mecz grać - powiedział PAP prezes SPR Wisła Płock Artur Stanowski.

Kibice nie będę musieli długo czekać na takie starcie, bo już 7 września obie drużyny zagrają o Super Puchar w Atlas Arenie w Łodzi. Mecz ligowy z Industrią Kielce został zaplanowany na 8. serię i odbędzie się 12 lub 13 października.

W Płocku nikt nie ukrywa, że celem drużyny, może nie w najbliższym sezonie, jest Final Four. Już wiadomo że od lipca 2025 roku do zespołu dołączy bramkarz Torbjern Bergerud oraz MVP ostatniego Final Four, aktualnie zawodnik Barcelony – Melvyn Richardson.

Prezes Stanowski zapewnia, że to nie jest koniec wzmocnień.

- Projekt jest w budowie. Sztab trenerski przedstawił zarządowi plan budowy drużyny. Jest jeszcze kilka przestrzeni, gdzie możemy dorzucić jakości i będziemy to konsekwentnie robić. Projekt jest rozpisany w planie czteroletnim do 2028 roku, żeby pojawić się w Final Four i żeby wygrać Final Four. Chcemy być czwartym klubem w Polsce, której drużyna wygrywa Ligę Mistrzów. Mamy dwa kluby siatkarskie: ZAKSA Kędzierzyn Koźle i Jastrzębski Węgiel, mamy Kielce, które wygrały w piłce ręcznej i to jest wszystko ze sportów drużynowych, a zwycięzców Ligi Mistrzów w piłce nożnej raczej się nie doczekamy - stwierdził.

W 1. kolejce rozgrywek sezonu 2024/25 Orlen Wisła zmierzy się 31 sierpnia lub 1 września na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk.

