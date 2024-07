W pierwszych zajęciach uczestniczyli: Arkadiusz Żakieta, Juan Finoli, Jordan Zaleszczyk, Marcin Waliński, Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk. Jakub Popiwczak dołączy do treningów z drużyną pod koniec obecnego tygodnia.

Zobacz także: 13. siatkarz i siatkarka w kadrze na igrzyska w Paryżu. Kogo wybrali trenerzy?

W inauguracyjnym treningu zabrakło przedstawicieli klubu, którzy wezmą udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Są to Tomasz Fornal, Norbert Huber i Łukasz Kaczmarek (reprezentacja Polski), Benjamin Toniutti i Timothee Carle (Francja). Reprezentacją Argentyny dowodzi z ławki trenerskiej szkoleniowiec mistrzów Polski Marcelo Mendez, który w swych szeregach ma nowego przyjmującego jastrzębian – Luciano Vicentina. Do reprezentacji Niemiec powołany został środkowy Anton Brehme. W sztabie szkoleniowym reprezentacji Słowenii pracuje natomiast Bogdan Szczebak, który pełni rolę asystenta trenera Gheorghe Cretu.

Jak informuje strona klubu jastrzebskiwegiel.pl, pod nieobecność trenera Mendeza siatkarze będą budować formę pod kierunkiem Leszka Dejewskiego i Henrique Furtado. Nieobecnych w klubie kadrowiczów zastąpią młodzi adepci Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Sztab szkoleniowy jest w stałym kontakcie z argentyńskim szkoleniowcem.

– Mamy plan, a dzięki chłopakom z akademii jest z kim trenować. Od kilku sezonów wygląda to podobnie. Dla akademików to korzystne, bo mogą poćwiczyć z pierwszym zespołem. To duży prestiż i honor mieć tylu przedstawicieli na igrzyskach. Nasz klub cały czas pnie się w górę, a te powołania do kadr świadczą o naszym wysokim poziomie sportowym – powiedział Dejewski w rozmowie z PAP.

W planie przygotowań Jastrzębskiego Węgla są treningi na własnych obiektach, sparingi, a także udział w turniejach towarzyskich. Jak co roku w tym czasie zespół będzie korzystał z obiektów miejskich: basenu, hali oraz boiska do siatkówki plażowej.

Jastrzębski Węgiel rozpoczął przygotowania do sezonu. Kto pojawił się na pierwszym treningu? Zobacz galerię

Jastrzębski Węgiel zainauguruje rozgrywki PlusLigi w sezonie 2024/2025 wyjazdowym meczem z drużyną Barkom-Każany Lwów (13–15 września). Tydzień później odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu połączona z meczem drugiej kolejki i jednocześnie pierwszym spotkaniem u siebie. Rywalem będzie Asseco Resovia.