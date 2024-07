Już w czwartek 25 lipca, czyli dzień przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu, kanały Polsat Sport startują z obsługą medialną największego wydarzenia sportowego tego roku. Kilkudziesięcioosobowy zespół dziennikarzy, wydawców i reporterów pracować będzie zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. "Magazyn Olimpijski Paryż 2024" o 19:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Pierwsze wydanie "Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024" poprowadzą... wszyscy nasi prowadzący. Aleksandra Szutenberg, Joanna Jędrzejczyk i Iwona Niedźwiedź oraz Jerzy Mielewski, Marek Magiera i Filip Gawęcki. Połączymy się również z całą piątką naszych wysłanników na Igrzyska XXXIII Olimpiady w Paryżu a więc Pauliną Czarnotą-Bojarską, Martą Ćwiertniewicz, Agnieszką Łapacz, Przemysławem Iwańczykiem i Marcinem Lepą oraz naszym ekspertem Adamem Kszczotem.

Wrócimy do olimpijskich wydarzeń sprzed stu lat (IO 1924 w Paryżu) jak i do tych sprzed trzech lat (IO 2020 w Tokio), ale przede wszystkim ocenimy obecne szanse naszych reprezentantów. Odwiedzi nas również pięciokrotny olimpijczyk Paweł Korzeniowski, który opowie o tym jak to jest być chorążym na ceremonii otwarcia.



Opowiemy też o pierwszym starcie naszej reprezentantki w Paryżu czyli łuczniczki Wiolety Myszor oraz przedstawimy wyniki losowania w turniejach tenisowych.



