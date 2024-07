Polskie tenisistki poznały rywalki! To z nimi zagrają na igrzyskach olimpijskich

W Paryżu zabraknie kilku zawodniczek ze ścisłej czołówki rankingu WTA. Wśród nich są Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Wiktoria Azarenka czy była mistrzyni Wimbledonu - Marketa Vondrousova. Tytułu wywalczonego w Tokio nie obroni również Belinda Bencić. Szwajcarka nie wróciła do gry po przerwie spowodowanej narodzinami dziecka.

Brak kilku groźnych rywalek to dobra informacja dla Igi Świątek. Dla Polki turniej rozgrywany na paryskich kortach może być niepowtarzalną okazją do sięgnięcia po olimpijskie złoto. To w stolicy Francji liderka rankingu czterokrotnie wygrywała wielkoszlemowy Roland Garros.

Świątek wielokrotnie przyznawała, że nie należy do zawodniczek analizujących turniejowe drabinki. Polka jak sama mówiła, woli skupić się na swojej grze, czyli na czymś, na co ma realny wpływ.

Jeszcze przed losowaniem paryskiej drabinki pewne było to, że na potencjalne starcie liderki z wiceliderką rankingu - Coco Gauff, kibice poczekają co najmniej do meczu złoto lub brązowy medal.

W pierwszej rundzie nasza zawodniczka zmierzy się z Iriną Begu. Rumunka nie powinna stanowić większej przeszkody dla liderki światowego rankingu. Pierwsze poważne kłopoty Świątek może mieć w ćwierćfinale, gdzie czeka ją potencjalne spotkanie z Jeleną Ostapenko.

Arcytrudne zadanie czeka również Magdę Linette. Polka zmierzy się z półfinalistką tegorocznego French Open - Mirrą Andriejewą.

Nieco lepiej trafiła Magdalena Fręch. Polka o awans do II rundy zagra z Bułgarką Wiktorią Tomową.

Niestety przeciętnie trafiły nasze deblistki - Magda Linette i Alicja Rosolska, które zmierzą się z Martą Kostjuk i Dajaną Jastremską.

Turniej olimpijski w singlu składa się ze sześciu rund. Po pierwszych trzech meczach 31 lipca kibice obejrzą potyczki ćwierćfinałowe. Walka o medale rozpocznie się następnego dnia. 2 lipca przegrane z półfinałów zmierzą się w walce o brązowy medal. Wielki finał zmagań w Paryżu odbędzie się 3 lipca. Przypomnijmy, że za turniej olimpijski tenisistkom i tenisistom nie są przyznawane punkty rankingowe.