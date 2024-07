Rywalka na tych kortach była rewelacją sezonu! Trudne losowanie Linette w Paryżu

Magda Linette może mówić o sporym pechu. Polka po raz kolejny nie trafiła z losowaniem i o awans do drugiej rundy zmagań w igrzyskach olimpijskich w Paryżu zmierzy się z niezwykle utalentowaną i nieobliczalną nastolatką z Rosji.

W czwartek 25 lipca odbyło się losowanie tenisowych zmagań podczas igrzysk olimpijskich. Swoją rywalkę poznała między innymi Magda Linette. Polka zagra z rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa - Mirrą Andriejewą.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę na igrzyskach olimpijskich

17-latka to jedna z najbardziej utalentowanych nastolatek na świecie. Rosjanka już rok temu zaprezentowała się tenisowemu światu, docierając do 1/8 finału Wimbledonu. W obecnym sezonie Andriejewa nie tylko awansowała do najlepszej 20. rankingu WTA, ale otarła się o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Na kortach w Paryżu nastolatka dotarła aż do półfinału. Po drodze Andriejewa wyeliminowała z turnieju Victorię Azarenkę czy Arynę Sabalenkę. W starciu ze zwyciężczynią Australian Open 17-latka zaprezentowała niezwykle dojrzały i znakomity pod względem technicznym tenis.

Za progres Andriejewy odpowiedzialna jest była mistrzyni Wimbledonu Conchita Martinez. Hiszpanka uznawana jest za jedną z najlepszych trenerek na świecie. Już na początku współpracy Martinez przekazała swojej podopiecznej szereg analiz związanych z serwisem nastolatki i grą przy siatce. Zwłaszcza ten drugi element tenisowego rzemiosła wymagał poprawy, a efekty kibice obejrzeli w trakcie pojedynku z Sabalenką, w którym Rosjanka znakomicie wykorzystywała problemy fizyczne Białorusinki i często korzystała ze skrótów.

Linette z Andriejewą spotkała się na korcie tylko raz, przed rokiem w trakcie turnieju w Madrycie. Rosjanka wygrała wówczas gładko w dwóch setach 6:3, 6:3. Na domiar złego zmagania w stolicy Hiszpanii rozgrywane są na tej samej nawierzchni co w Paryżu, czyli na mączce. Polka nie będzie więc faworytką do awansu do drugiej rundy.