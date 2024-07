Ważna informacja dla polskich siatkarzy! Gwiazda reprezentacji usunięta z kadry

O tym, że Souza może nie zdążyć wyleczyć urazu przed startem igrzysk, informowaliśmy już jakiś czas temu. Potwierdziły się doniesienia brazylijskich mediów. W piątek przekazano bowiem, że 30-latek musi pauzować w starciu z Włochami, które odbędzie się już w sobotę o godz. 13:00.

Dla podopiecznych Bernando Rezende to z pewnością duży cios. Souza to jedna z największych gwiazd kadry i jej podstawowy atakujący. W jego miejsce do składu wskoczy rezerwowy - Honorato. Na to pozwala regulamin, który daje możliwość powołania do kadry dodatkowego zawodnika w razie kontuzji, któregoś z "dwunastki".

Przed Alanem kolejne szczegółowe badania, które odpowiedzą na pytanie, czy były siatkarz m.in. AZS-u Olsztyn będzie zdolny do gry w kolejnych meczach. Przypomnijmy, że ekipa z Kraju Kawy już 31 lipca zagra z Polską, a zmagania grupowe skończy 2 sierpnia z Egiptem.