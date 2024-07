Siatkarze USA kapitalnie rozpoczęli igrzyska! Rozbili medalistów olimpijskich

Reprezentacja USA wygrała z Argentyną 3:0 w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej igrzysk olimpijskich w Paryżu. Amerykanie rozegrali bardzo dobre zawody i nie dali dojść do głosu drużynie brązowych medalistów z Tokio. W innym sobotnim spotkaniu grupy C Japonia niespodziewanie przegrała z Niemcami 2:3.

W pierwszych akcjach meczu przewagę uzyskali siatkarze z Argentyny, ale Amerykanie szybko odwrócili wynik (8:6). Do połowy seta trwała wyrównana gra obu ekip, ale od stanu 12:12 przewagę zaczęła budować ekipa USA (15:12, 19:14). Lepiej prezentowała się w bloku, w polu serwisowym i popełniała mniej błędów. W końcówce Amerykanie kontrolowali sytuację, a Aaron Russell zamknął seta skutecznym atakiem (25:20).

Druga odsłona miała podobny scenariusz. Po przewadze siatkarzy Albicelestes na początku (2:5), siatkarze USA odrobili straty (9:9). W środkowej części seta trzy asy serwisowe posłał Russell i Amerykanie prowadzili 14:10. Od tego momentu utrzymywali kilka punktów zaliczki (19:14) i zmierzali po wygraną. Przypieczętował ją punktową zagrywką Torey DeFalco (25:19).

W trzeciej partii reprezentanci Stanów Zjednoczonych szybko uzyskali kilka punktów zaliczki (7:4), którą jeszcze powiększali w dalszej części seta. Znów wykorzystali problemy rywali na przyjęciu (15:8), zaprezentowali też kilka efektownych akcji. W pewnym momencie punktowa różnica zbliżyła się do dziesięciu oczek (19:10), co zwiastowało spokojną końcówkę dla ekipy USA. Piłkę meczową przyniósł as DeFalco (24:15), a w ostatniej akcji tego spotkania Russell obił blok rywali (25:16).

Najwięcej punktów: Aaron Russell (16), Torey DeFalco (14), Taylor Averill (8) – USA; Agustin Loser (8) – Argentyna. Amerykanie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (6–3) i dominowali w polu serwisowym (8–0).

Na inaugurację zmagań w grupie C Japonia przegrała z Niemcami 2:3. W drugiej kolejce dojdzie do konfrontacji USA – Niemcy (wtorek, 30 lipca) oraz Japonia – Argentyna (środa, 31 lipca).

USA – Argentyna 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

USA: Matthew Anderson, Aaron Russell, Torey DeFalco, Micah Christenson, Maxwell Holt, Taylor Averill – Erik Shoji (libero). Trener: John Speraw.

Argentyna: Facundo Conte, Agustin Loser, Bruno Lima, Luciano De Cecco, Luciano Palonsky, Nicolas Zerba – Santiago Danani (libero) oraz Jan Martinez Franchi, Matias Sanchez, Pablo Koukartsev. Trener: Marcelo Mendez.