Polska tenisistka pożegnała się z igrzyskami! Bolesna porażka w Paryżu

Spotkanie nie rozpoczęło się dobrze dla Polki, która została błyskawicznie przełamana już w trzecim gemie pierwszego seta. Fręch miała jeszcze kilka okazji, aby powrócić do gry i najbliżej dokonania tej sztuki była przy stanie 2-3, gdy mogła wykorzystać dwa breakpointy. Niestety Tomowa zachowała więcej zimnej krwi i doprowadziła do pewnego zwycięstwa w premierowej partii.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy pierwszy medal w Paryżu! Wielki sukces Polki



Drugi set to już znacznie lepsza gra Polki, która po długim pierwszym gemie przełamała rywalkę w kolejnej partii. Tomowa zachowywała koncentrację i po kolejnej dłuższej wymianie wykorzystała swoją szansę doprowadzając do trzech przełamań z rzędu. Scenariusz zmagań na paryskim korcie nie układał się po myśli Polki i to Bułgarka była znacznie bliżej awansu do kolejnej rundy. Polka zdołała jeszcze zwyciężyć przy własnym serwisie i przełamać Tomową, a nawet doprowadzić do tie-breaka, ale ostatecznie po zaciętej końcówce to rywalka zameldowała się w kolejnej rundzie.

Tomowa w kolejnej rundzie olimpijskiego turnieju singla kobiet zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Emma Navarro - Julia Grabher.



Magdalena Fręch - Wiktoria Tomowa 4:6, 6:7(4-7)

PI, Polsat Sport