Kapitalne wieści ws. Mateusza Gamrota! To dla niego wielka szansa

"Podpisałem nowy kontrakt z UFC na wiele walk. Kolejny krok: UFC 305 w Australii" - napisał Gamrot na Instagramie. Już 17 sierpnia w Perth 33-latek skrzyżuje rękawice z Danem Hookerem. Będzie to dla niego 10. walka w UFC. Obecnie Polak jest na fali trzech zwycięstw. Kolejna wygrana może go znacząco przybliżyć do walki mistrzowskiej.

Zadanie nie będzie jednak łatwe. Hooker od lat utrzymuje się w gronie czołowych zawodników kategorii lekkiej. Nowozelandczyk niejednokrotnie potrafił napsuć krwi wyżej notowanym rywalom. Do starcia z "Gamerem" przystąpi po niejednogłośnym zwycięstwie na punkty nad Jalinem Turnerem. Warto dodać, że w taki sam sposób z "Tarantulą" wygrał Gamrot.

Polsko-nowozelandzka potyczka znalazła się wysoko w karcie walk UFC 305. W main evencie gali w Perth dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w wadze średniej. Obecny mistrz Dricus Du Plessis stoczy bój z byłym czempionem Israelem Adesanyą. Na gali wystąpią jeszcze m.in. Kai Kara-France, Tai Tuivasa czy Jairzinho Rozenstruik.