Karol Kłos ogłosił rozstanie z żoną

Kłos, który 8 sierpnia skończy 35 lat, postanowił uciąć jakiekolwiek spekulacje i samemu opublikował w mediach społecznościowych komunikat dotyczący jego życia prywatnego.

"Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa. Dochodziło do absurdu i próśb bym wytłumaczył sytuację na portalach plotkarskich. Chciałbym to wszystko ukrócić. Wolę to zrobić tu na swoich warunkach. Tak – to prawda, rozstajemy się. Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem – prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności. Proszę, bądźcie człowiekiem dla drugiego człowieka, nawet w Internecie, szczególnie teraz. Dziękuję" - napisał środkowy reprezentacji Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Serbii i kompromitacja w drugim secie! Aż ciężko w to uwierzyć

Kłos to jeden z najwybitniejszych środkowych w historii reprezentacji Polski. Barw narodowych bronił w latach 2009-2024. W tym okresie sięgnął m.in. po złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku, a także złoto mistrzostw Europy 2023 i Ligi Narodów 2023.

Tak zmieniał się Karol Kłos Zobacz galerię

W karierze klubowej grał w AZS-ie Politechnice Warszawskiej, PGE Skrze Bełchatów, a od 2023 roku jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów. Zdobył trzy mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski, srebro Ligi Mistrzów oraz złoto Pucharu CEV.