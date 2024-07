Mistrz Polski nie musiał grać w 1. rundzie eliminacji, zaś drużyna z Poniewieża rywalizowała z HJK Helsinki. U siebie wygrała 3:0, a w rewanżu zremisowała 1:1 i zameldowała się w kolejnej fazie kwalifikacji.

"To są eliminacje do Ligi Mistrzów, cały poprzedni rok ci zawodnicy, my jako trenerzy, cały klub pracował ciężko na to, by dzisiaj się w takich momentach znaleźć. To jest wielkie święto, wielkie wydarzenie i nagroda dla całego klubu" - mówił dziennikarzom we wtorek na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Łatwo było więc wskazać faworyta tej rywalizacji. Na wyjeździe Jagiellonia udowodniła swoją wyższość, już do przerwy prowadząc 3:0, a ostatecznie zwyciężając 4:0.

W środę u siebie - początek o godz. 20.30 - mistrzowie Polski powinni dopełnić formalności. Jeżeli tak się stanie, w 3. rundzie zmierzą się prawdopodobnie z Bodoe/Glimt. Norweski zespół również jest blisko awansu, gdyż w ubiegłym tygodniu pokonał u sienie mistrza Łotwy RFS Ryga 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - FK Paneveżys w Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, PAP