Już o godz. 9 rozpoczną mecz siatkarze. Liderzy światowego rankingu na inaugurację turnieju olimpijskiego pewnie pokonali Egipt 3:0, natomiast Brazylijczycy przegrali z Włochami 1:3. Zwycięstwo zapewni Polakom awans do ćwierćfinału bez względu na wynik ostatniego spotkania z Italią.

W podobnej sytuacji są Polki, które na otwarcie wygrały z Japonią 3:1, a drugi sukces bardzo przybliży je do ćwierćfinału. Kenia to teoretycznie najłatwiejszy rywal. Znalazł się wśród uczestników turnieju ze względu na zasadę parytetu kontynentów, zgodnie z którą każdy musi mieć swojego przedstawiciela w igrzyskach. W pierwszym meczu drużyna z Afryki nie miała nic do powiedzenia w starciu z Brazylią, przegrywając 0:3.

Skrót meczu Polska - Brazylia. Skrót meczu Polska - Kenia. Gdzie obejrzeć skróty meczów polskich siatkarek i siatkarzy? Transmisja TV i stream online

Polska - Brazylia. Skrót meczu - Polsat Sport 1, Polsat Box Go - godzina 17:00.

Polska - Kenia. Skrót meczu - Polsat Sport 1, Polsat Box Go - godzina 23:00.

