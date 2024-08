Olbrzymia tragedia. Nie żyje 16-letni piłkarz

Do olbrzymiej tragedii doszło w Niemczech, gdzie w wieku 16 lat zmarł Newton Opoku-Mensah. Piłkarz juniorskiej drużyny Fortuny Dusseldorf utopił się w jeziorze.

O zdarzeniu, do którego doszło we wtorkowy wieczór, poinformowały niemieckie media. Nastolatek wraz z drużyną Fortuny wybrał się na obóz do Duisburga. W jego trakcie postanowił wybrać się z kolegami nad jezioro.

Ci w pewnym momencie zauważyli, że Opoku-Mensah zniknął. Szybko zawiadomiono straż pożarną oraz ratowników wodnych. W poszukiwaniach brało udział kilkadziesiąt osób.

Młody piłkarz został wyłowiony z wody i przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Sprawdzane są okoliczności tej tragedii.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Ostatni taki mecz. Walia to tylko przystanek na długiej drodze Legii

Wiadomość o tragicznej śmierci 16-latka obiegła całe Niemcy i jest wielkim szokiem dla środowiska piłkarskiego, a przede wszystkim dla klubu z Dusseldorfu.

- Jesteśmy głęboko zszokowani i nie możemy zaakceptować tej wiadomości. Newton był młodym człowiekiem, który spełnił swoje marzenie, a teraz odszedł zbyt wcześnie. Nasze kondolencje i najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Newtona, jak również wszystkich kolegów z drużyny - przekazał dyrektor sportowy Fortuny, Klaus Allofs.

Klub poinformował, że wszystkie działania drużyn młodzieżowych od U9 do U19 zostały zawieszone do odwołania.