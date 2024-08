Ważne zwycięstwo! Polscy koszykarze lepsi od Chińczyków na igrzyskach olimpijskich

Polacy pokonali Chińczyków 22:17 w swoim czwartym meczu turnieju olimpijskiego koszykarzy 3x3 w Paryżu. To druga wygrana Biało-Czerwonych w stolicy Francji, która daje nadzieje na udział w play off..

Biało-Czerwoni, którzy po raz drugi występują na igrzyskach, po słabym meczu przeciwko Litwinom w południe (12:21) od początku spotkania narzucili Chińczykom swój styl gry. Byli aktywni w ataku i dobrze bronili.

To dało im prowadzenie3:0, 5:2, a nawet 9:4 po rzucie Zamojskiego z dystansu po dwóch i pół minutach gry.

Po dobitce mistrza świata do lat 23 Boguckiego podopieczni trenera Piotra Renkiela prowadzili nawet 11:6. Waleczny Matczak znakomicie spisywał się w defensywie i uprzykrzał życie liderowi rywali Ning Zhangowi.

Chińczycy zmniejszyli straty do punktu (14:15), ale biało-czerwoni grali konsekwentnie i korzystali z faktu, że Azjaci przekroczyli limit fauli.

Na dwie minuty przed końcem Polska prowadziła 18:14 po rzutach wolnych Sokołowskiego. Na 33 sekundy było 19:17 dla biało-czerwonych, a sukces, tym ważniejszy, że z dużą zdobyczą punktową, przypieczętował Zamojski rzutem za dwa punkty.

Tym samym Polacy zrewanżowali się Chińczykom za porażkę na IO w Tokio 19:21. W piątek biało-czerwoni znowu zagrają dwa razy - najpierw z Holandią (godz. 10.35), a wieczorem z sześciokrotnymi mistrzami świata Serbami (godz. 22.05)

W stolicy Francji rywalizuje, tak jak w 2021 r., osiem zespołów. Dwa najlepsze wywalczą bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają mecz play in (3-6 i 4-5) o awans do najlepszej czwórki. Dwie ostatnie ekipy zakończą rywalizację po fazie grupowej "każdy z każdym".



Polska - Chiny 22:17

Punkty: Przemysław Zamojski 9, Filip Matczak 5, Adrian Bogucki 4, Michał Sokołowski 4.

PAP