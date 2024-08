Wisła Kraków w tarapatach. Trener Moskal ma sposób? Żurawski uczula na jedną rzecz!

Bez chorego Mateusza Młyńskiego i niezgłoszonych do II rundy eliminacji Ligi Europy Frederico Duarte i Tamasa Kissa Wisła Kraków postara się odrobić straty z pierwszego meczu w starciu z Rapidem w Wiedniu. – Sprawa awansu jest nadal otwarta – podkreśla jej trener Kazimierz Moskal. Rewanż Rapid Wiedeń - Wisła już dziś o godz. 20:30. Transmisja w TV4, w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Trener Moskal ma świadomość, że skuteczność nie była największą domeną jego zespołu w pierwszym meczu.

- Gdybyśmy wykorzystali świetne okazje, to po pierwszym meczu mielibyśmy co najmniej remis. Ale wynik 1-2 powoduje, że i tak jesteśmy w grze. Jedna bramka strzelona przez nas wyrównuje straty. Wynik 0-0 przedłuża nasze szanse. Nie musimy ruszać od początku, to różnica tylko jednej bramki. Tylko i aż, bo teren jest gorący – uczulał trener Moskal.

Moskal: Moja filozofia się nie zmienia, ale awans jest od niej ważniejszy

Wskazał na stare piłkarskie powiedzenie: gra się tak jak przeciwnik pozwala.

- Ale my taż mamy atuty. Zaczniemy cierpliwie, mamy swoje założenia. Może też przyjść moment, w którym zechcemy postawić wszystko na jedną kartę – dodał.

- Moja filozofia się nie zmienia. Mecze mojej drużyny mają być atrakcyjne, mają dostarczyć wrażeń. Oczywiście cel uświęca środki – najważniejszy jest awans – akcentował Moskal.

Trener Wisły i wszyscy kibice jak mannę z nieba przyjęli przedłużenie kontraktu do 2027 r. z najlepszym piłkarzem Angelem Rodado.

- Wszyscy wyczekiwali na takie newsy w sprawie Angela. Żartobliwie, użyliśmy pewnego fortelu, daliśmy mu opaskę kapitańską w meczu z Polonią Warszawa, a nazajutrz przedłużył kontrakt - uśmiecha się trener Wisły.

Walką o Ligę Europy piłkarze wynieśli modę na Wisłę na wyższy poziom

Dobrymi występami w walce o Ligę Europy piłkarze Moskala obudzili modę na Wisłę Kraków, wynieśli ją na poziom niespotykany od czasów rywalizacji z Schalke Gelsenkirchen i Lazio Rzym ponad dwie dekady temu.

- Z całym pewnością jest to wspaniałe zjawisko. Byłem mile zaskoczony wielkim wsparciem, jakie mieliśmy z trybun podczas pierwszego meczu. Mimo różnych problemów, czy restrykcji kibice tłumnie podążają za nami i dają nam wsparcie. To dodaje atrakcyjności widowisku - uważa Kazimierz Moskal.

Obrońca Rafał Mikulec do Wisły dołączył z Resovii w lipcu, ale z miejsca stał się pewniakiem do wyjściowego składu.

- Pełne trybuny mnie napędzają. Po to się gra w piłkę, by grać takie mecze, cieszę się na nie i nie mogę się ich doczekać – powiedział nam na stadionie Rapidu.

Maciej Żurawski: Wisła musi poprawić skuteczność

Maciej Żurawski strzelił dla Wisły 152 bramki, a dziś, wespół z Tomaszem Lachem, będzie komentował starcie z Rapidem. Do wychodzącego na trening w Wiedniu Rodado zaapelował: - Angel, strzel jedną bramkę, albo jeszcze lepiej dwie – mówił „Żuraw”.

- Zawodnicy Wisły zdają sobie sprawę z tego, że można powalczyć z takim rywalem jak Rapid, ale muszą być bardziej skuteczni. Wówczas uda się im zniwelować straty. Rapid potrafi przyspieszyć przed polem karnym, zagrać na jeden kontakt, ale tez popełnia błędy, zostawia sporo miejsca w bocznych sektorach i we własnym polu karnym. Trzeba to wykorzystać – namawia popularny „Żuraw”.

Ekspert Polsatu Sport wskazuje na jeszcze jeden aspekt.

- Rywal klasy Rapidu potrafi wyzwolić u piłkarzy Wisły dodatkową koncentrację, dodatkowe pokłady sił, których nie było widać chociażby w ostatnim starciu ligowym z Polonią Warszawa. Wisła nie jest na straconej pozycji w walce o awans – uważa Maciej Żurawski.

