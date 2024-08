Piątkowy dzień na igrzyskach olimpijskich w Paryżu to porcja kolejnych wielkich emocji, również za sprawą polskich sportowców. O wydarzeniach z kolejnego dnia zmagań w najważniejszej imprezie czterolecia porozmawiamy w wieczornym wydaniu Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

A co w programie? Przede wszystkim porozmawiamy o występie Igi Świątek, której nie było dane we czwartek zapewnić sobie awansu do finału turnieju singlistek. O jej postawie na igrzyskach wypowie się m.in. Łukasz Kubot.

W Magazynie Olimpijskim Paryż 2024 nie może rzecz jasna zabraknąć relacji z lekkoatletyki. "Królowa sportu" zainaugurowała swoje zmagania we czwartek 1 sierpnia, a dzień później oglądaliśmy w akcji m.in. Ewę Swobodę oraz Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego. Do tego poruszymy temat żeglarstwa oraz przygotowań do ostatnich meczów grupowych naszych siatkarek oraz siatkarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w finale rzutu młotem. Nerwowe chwile Pawła Fajdka

Gośćmi Jerzego Mielewskiego i Aleksandry Szutenberg będą mistrz i wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła, złoty i brązowy medalista olimpijski w żeglarstwie Mateusz Kusznierewicz oraz multimedalista mistrzostw świata i Europy w biegu na 800 metrów i ekspert Polsatu Sport Adam Kszczot. Gościem Przemysława Iwańczyka w naszym paryskim studiu będzie m.in. kolejna multimedalistka mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów Joanna Jóźwik.

Do tego w programie przegląd wydarzeń, ciekawostki, statystyki, korespondencje, wywiady i reportaże.

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 od godz. 19:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Redakcja