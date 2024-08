Piłkarze Polonii Warszawa do samego końca poprzedniego sezonu walczyli o utrzymanie na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Początek nowej kampanii nie zwiastuje spokojniejszych czasów dla rywali drużyny "Czarnych Koszul". W dwóch pierwszych kolejkach Polonia zdobyła tylko jeden punkt, remisując z Wisłą Kraków.

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk Wrocław - Riga FC. Skrót meczu (WIDEO)

Arka w poprzednim sezonie do ostatniej chwili liczyła na awans do Ekstraklasy. Szansę na awans drużyna z Gdyni straciła w doliczonym czasie barażowego meczu z Motorem Lublin. W bieżących rozgrywkach Arka zdobyła do tej pory trzy punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa – Arka Gdynia na Polsatsport.pl.

MiK