Kolejny gol reprezentanta Polski. Świetny początek w nowym klubie

Piłkarz reprezentacji Polski Adam Buksa zdobył bramkę dla FC Midtjylland, a jego zespół - mistrz kraju - pokonał u siebie Aalborg BK 2:0 w 3. kolejce duńskiej ekstraklasy. To drugi gol polskiego napastnika w tym sezonie.

Buksa trafił do siatki w 44. minucie, otwierając wynik meczu. Został zmieniony po godzinie gry, a w 77. minucie gospodarze podwyższyli na 2:0 (Ola Brynhildsen).

Midtjylland po trzech kolejkach ma 5 pkt.

28-letni napastnik, 17-krotny reprezentant Polski, wystąpił na niedawnym Euro - strzelił gola w przegranym 1:2 meczu z Holandią.

Po turnieju w Niemczech przeszedł z RC Lens do Midtjylland. Z powodu przewlekłej kontuzji nie przebił się we francuskim klubie. W poprzednim sezonie był wypożyczony do tureckiego Antalyasporu, gdzie strzelił w lidze 16 goli.

BS, PAP