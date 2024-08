Napisał historię z reprezentacją Polski. Teraz jest w trudnej sytuacji

Swego czasu Leo Beenhakker był w Polsce bohaterem narodowym. Holenderski szkoleniowiec jako pierwszy w historii wprowadził reprezentację Polski do finałów mistrzostw Europy. Druga część kadencji Holendra nie była już tak udana, został zwolniony w kiepskiej atmosferze w 2009 roku. Po rozstaniu z polską kadrą Beenhakker krótko pracował jeszcze z reprezentacją Trynidadu i Tobago oraz Feyenoordem Rotterdam. Teraz dziennikarze z Holandii przekazali niepokojące wieści co do stanu trenera.

Za Beenhakerem niezwykle bogata kariera szkoleniowa, w trakcie której prowadził m.in. Ajax Amsterdam, Real Madryt i reprezentacje Holandii. Od kilku lat przebywa już jednak na emeryturze. W piątek 2 sierpnia Holender obchodził swoje 82. urodziny. Z tej okazji telefonicznie rozmawiał z nim dziennikarz Jack van Gelder, który był zaniepokojony, tym co usłyszał.

- Zawsze dzwonię do niego w dniu jego urodzin. Nie rozmawiałem z nim już od jakiegoś czasu. Kilka lat temu byliśmy na wspólnym lunchu. Dzisiaj zapytałem go, jak się czuje, a on przyznał, że nie czuje się już tak dobrze i jest trochę samotny – powiedział van Gelder cytowany przez stronę Feyenoord24.net.

Dziennikarz zaproponował Beenhakerowi ponowne spotkanie na lunch, w odpowiedzi usłyszał jednak" "Nie, już tego nie praktykuję". W związku z tą sytuacją van Gelder wyszedł z inicjatywą skierowaną do kibiców.

- Jest tak wielu ludzi, którzy podziwiają Leo Beenhakera zarówno jako trenera, jak i człowieka. Teraz gdy jest samotny, być może uda się ich zachęcić, aby wysłali do niego e-maila, kartkę czy wiadomość. Zasługuje na to i sądzę, że bardzo by to docenił – zaapelował dziennikarz.

Leo Beenhakker został selekcjonerem reprezentacji Polski w 2006 roku, zastąpił wtedy na stanowisku Pawła Janasa. Przez trzy lata prowadził drużynę w 46 spotkaniach. Ostatnim meczem Holendra była porażka 0:3 z reprezentacją Słowenii w Mariborze.

MiK