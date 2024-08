Polska - Słowenia. Relacja na żywo ćwierćfinału igrzysk w Paryżu

Polska i Słowenia zmierzą się w ćwierćfinale siatkarskich igrzysk w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia fazę grupową zakończyli przegranym meczem z Włochami (1:3). Wcześniej pokonali Brazylię (3:2) i Egipt (3:0). Z kompletem punktów do ćwierćfinału weszli Słoweńcy - siatkarze z tego kraju ograli kolejno Kanadę (3:1), Serbię (3:0) i Francję (3:2).

- Wszystko, co do teraz zrobiliśmy, nie ma już znaczenia. (...) Nie ma znaczenia, czy gramy ze Słowenią, czy gralibyśmy z Niemcami. Każdy z tych zespołów gra dobrą siatkówkę i czeka nas trudny mecz. Myślę, że oni też nie są najszczęśliwsi, że muszą grać z nami. Jeśli chcemy wygrać medal, to musimy grać naszą najlepszą siatkówkę, a to, kto jest po drugiej stronie, nie ma znaczenia - powiedział Grbić w rozmowie z Polsatem Sport, komentując porażkę z Włochami.

- Powinniśmy wyciągnąć wnioski i zapomnieć o tym spotkaniu jak najszybciej. Te dwa sety były średnie w naszym wykonaniu, ale doskonałe w wykonaniu Włochów. Czasem trzeba oddać przeciwnikowi, że tego dnia był lepszy - przyznał z kolei kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek, zabierając głos po starciu z Italią.

Pary ćwierćfinałowe turnieju siatkarzy Paryż 2024:

Francja – Niemcy

Włochy – Japonia

USA – Brazylia

Polska – Słowenia

Pary półfinałowe turnieju siatkarzy Paryż 2024:

Polska/Słowenia – Brazylia/USA

Włochy/Japonia – Francja/Niemcy

