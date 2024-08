Życiowy sukces polskiej tenisistki! 19-latka wygrała turniej

Głównymi tematami, jakimi interesowali się ostatnio kibice tenisa w Polsce, była rywalizacja Igi Świątek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i walka o powrót do zdrowia Huberta Hurkacza. W cieniu tych wydarzeń swój życiowy sukces odniosła Zuzanna Pawlikowska. 19-latka wygrała turniej ITF W15 w Finlandii.

Szersza publika usłyszała o Polce w 2024 roku, kiedy bardzo chciała wziąć udział w ostatnim w swojej karierze juniorskim turnieju wielkoszlemowy. Pawlikowska założyła wtedy w Internecie zbiórkę, która miała umożliwić jej wylot do Nowego Jorku i grę na US Open. Cel udało się zrealizować. Jankowiak wygrała w Ameryce dwa mecze i awansowała do 1/8 finału.

Od tego czasu Polka zadebiutowała w rankingu WTA i wystąpiła w kilku turniejach ITF, nie odniosła w nich jednak większych sukcesów. Pierwszy sukces przyszedł na turnieju rozgrywanym w fińskim Savitaipale.

Turniej od początku był torpedowany przez intensywne opady deszczu. Swój pierwszy mecz Polka zakończyła w czwartek, spotkanie drugiej rundy rozegrała dzień później, a ćwierćfinał i półfinał odbył się w sobotę.

W niedzielnym finale rywalką Pawlikowskiej była Ukrainka Nadija Kolb. Pierwszy, niezwykle wyrównany set zakończył się zwycięstwem Ukrainki 7:5. W dwóch następnych partiach Polka jednak zdecydowanie przejęła inicjatywę i wygrała je odpowiednio 6:2 i 6:1.

MiK