Aleksandra Mirosław powiedziała to przed finałem. "Idziemy po dwa medale"

W środę odbył się finał rywalizacji we wspinaczce sportowej na czas podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. Po złoty medal sięgnęła Aleksandra Mirosław. Polka w ostatnim biegu okazała się lepsza od Chinki Deng Lijuan. Mirosław pokonała ścianę w czasie 6,10 s.

Po zdobyciu złotego krążka Polka porozmawiała z Marcinem Lepą z Polsatu Sport. Mirosław opowiedziała, jakie to uczucie zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich.

- To ogromna duma i ogromna satysfakcja. Jestem nie tylko sportowcem, ale również żołnierzem Wojska Polskiego, więc słyszeć nasz hymn na najważniejszej imprezie czterolecia, to niesamowite emocje. Nie zrobiłam tego sama. Zrobił to cały mój team. To, że mogłam odciąć się (między innymi od mediów społecznościowych - przyp. red.), miałam komfort podczas przygotowań i to, że nie musiałam się martwić, to dzięki pracy mojego zespołu. Każdy zrobił swoją robotę - powiedziała.

W półfinale rywalką Mirosław była inna Polka - Aleksandra Kałucka, która ostatecznie zgarnęła brązowy medal. Reporter Polsatu Sport zapytał, czy Polki przed półfinałowym starciem wymieniły między sobą kilka słów.

- Przed startem nie rozmawiałyśmy, nigdy tego nie robimy. Po biegu półfinałowym powiedziałam jej, że idziemy po dwa medale - stwierdziła Mirosław.

Na koniec złota medalistka igrzysk olimpijskich wypowiedziała się na temat kibiców, którzy wspierali ją podczas środowej rywalizacji.

- Nie skupiałam się na tym. Byłam w swojej strefie i skupiałam się na tym, co miałam do zrobienia - podsumowała mistrzyni olimpijska.