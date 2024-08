Jagiellonia Białystok, po raz pierwszy w historii klubu zapewniła sobie miejsce w fazie grupowej europejskich pucharów. Wszystko dzięki rozgromieniu, w imponującym stylu, litewskiego FK Poniewież, wygrywając najpierw 4:0 na wyjeździe, a tydzień później 3:1 przed własną publicznością. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mecze z drugiej rundy eliminacji, a także rozgrywki ligowe, Jaga notuje aktualnie serię pięciu kolejnych domowych zwycięstw. Co więcej, w każdym z tych spotkań udało się jej strzelić co najmniej dwa gole.

Rywale Jagiellonii Bodo/Glimt zyskało już duże doświadczenie na europejskiej scenie w ostatnich latach. Przez trzy ostatnie sezony kwalifikowali się do rozgrywek Ligi Europy, bądź Ligi Konferencji, przechodząc wcześniej przez rundy eliminacyjne. Ich największym osiągnięciem jest faza ćwierćfinałów LK.

- My mamy świadomość atutów przeciwnika, ale się ich nie boimy. To nie jest kwestia tego, że to obniża naszą pewność siebie albo powoduje przerażenie w oczach przed tym dwumeczem (...). Szanujemy tego przeciwnika bardzo, bo widzimy, że to jest bardzo trudny rywal, ale się go nie boimy - podkreślał trener Adrian Siemieniec na konferencji prasowej.

Jeżeli Jagiellonia awansuje do czwartej, ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej LM, jej rywalem będzie Crvena Zvezda Belgrad.

