Półfinał siatkarzy, wielkie nadzieje związane z Aleksandrą Mirosław i walka o finał Julii Szeremety - to najciekawsze środowe wydarzenia na olimpijskich arenach w Paryżu z udziałem Polaków. Jacy Polacy w poniedziałek startują na igrzyskach w Paryżu? O której godzinie?

Mirosław jeszcze w prekwalifikacjach dwukrotnie poprawiła własny rekord świata, który wyśrubowała do wyniku 6,06 s. Aspiracje do zdobycia medalu ma też Aleksandra Kałucka. Polki mogą spotkać się w półfinale, co nie wyklucza dwóch medali dla Polek Najpierw jednak muszą pokonać rywalki w ćwierćfinale. Mirosław zmierzy się z Hiszpanką Leslie Romero Perez, a Kałucka będzie rywalizować z Chinką Yafei Zhou. Początek zmagań o godz. 12:35, finał zaplanowano na 12:54.

Siatkarze powalczą z Amerykanami o drugi w historii finał igrzysk olimpijskich. Historia bezpośredniej rywalizacji tych zespołów w ostatnich latach przemawia za Biało-Czerwonymi, jednak zespół z USA najbardziej boi się... szerokiej ławki drużyny trenera Nikoli Grbica.

Polacy i Amerykanie znają się bardzo dobrze, nie tylko dlatego, że od lat rywalizują w najważniejszych meczach o międzynarodowe tytuły. Wielu zawodników z USA grało lub nadal gra w klubach Plusligi. Należą do nich m.in. przyjmujący TJ DeFalco i Thomas Jaeschke, środkowy David Smith czy libero Eric Shoji.

- To dobrze znany przeciwnik. Cieszę się z sukcesu moich klubowych kolegów, ale teraz na chwilę odkładamy przyjaźnie na bok, bo musimy z nimi rywalizować. To będzie świetny mecz - podkreślił Smith, zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Zespół USA w ćwierćfinale pokonał Brazylię 3:1, a Polska wygrała ze Słowenią 3:1.

Amerykanie w medalowej tabeli wszech czasów siatkarzy na igrzyskach zajmują trzecie miejsce. W dorobku mają pięć medali, w tym trzy złote (1984, 1988 i 2008). Biało-Czerwoni jedyny krążek olimpijski wywalczyli 48 lat temu w Montrealu. Było to złoto.

Późnym wieczorem (21:46) Szeremeta po raz czwarty wyjdzie na olimpijski ring. Poprzednie trzy pojedynki, które zdecydowanie wygrała, odbyły się w North Paris Arena. Przedstawiciele boksu na walki o medale wybrali scenerię obiektów Rolanda Garrosa dobrze znanych kibicom z racji rywalizacji w tenisie. Rywalką Polki w walce o finał będzie wicemistrzyni olimpijska z Tokio - Nesthy Petecio z Filipin.

- Nie byłam jeszcze w Paryżu. W turnieju olimpijskim nie oddam żadnej walki bez 100-procentwego zaangażowania. Wierzę, że wrócę z medalem - mówiła przed wylotem na igrzyska Polka, która w ringu stoczyła już ponad 80 pojedynków. Teraz ma już zagwarantowany co najmniej brąz. Dobrym omenem okazało się jej drugie imię - Atena, bo jest... olimpijskie.

Z lekkoatletycznych zmagań na Stade de France uwagę zwraca występ na 400 m w półfinale Natalii Kaczmarek. Rekordzistka Polski wystartuje w trzeciej serii. Z każdej do finału awansują po dwie najszybsze zawodniczki plus dwie z najlepszymi czasami.

Zapaśnik Arkadiusz Kułynycz w 1/8 finału kat. 87 kg zmierzy się z Turkiem Alim Cengizem.

W środę rywalizację będę kontynuowali kajakarze. W K-1 500 m kobiet wystąpi Dominika Putto, a w C-1 1000 m mężczyzn - Wiktor Głazunow.

W kolarstwie torowym Mateusz Rudyk wystartuje w kwalifikacjach sprintu, a w keirinie (1. runda) powalczą Urszula Łoś i Marlena Karwacka.

W Marsylii kolejne wyścigi czekają żeglarzy.

Polacy na igrzyskach. Starty Polaków w Paryżu. Polacy na igrzyskach dzisiaj - 07.08:

BOKS:

21.46, 57 kg kobiet, półfinały - Julia Szeremeta - Nesthy Petecio (Filipiny)



KAJAKARSTWO:

9.30, K-1 500 m kobiet, eliminacje - Dominika Putto

11.40, C-1 1000 m mężczyzn, eliminacje - Wiktor Głazunow

13.30, K-1 500 m kobiet, ćwierćfinały

14.40, C-1 1000 m mężczyzn, ćwierćfinały

KOLARSTWO TOROWE:

12.45, sprint mężczyzn, kwalifikacje - Mateusz Rudyk

13.26, keirin kobiet, 1. runda - Urszula Łoś, Marlena Karwacka

14.30, sprint mężczyzn, 1. runda

15.10, keirin kobiet, repasaże

15.30, sprint mężczyzn, repasaże

17.30, sprint mężczyzn, 1/8 finału

18.42, sprint mężczyzn, repasaże

19.38, sprint mężczyzn, 1/8 finału

20.14, sprint mężczyzn, repasaże

LEKKOATLETYKA:

7.30, sztafeta mieszana w chodzie - Maher Ben Hlima, Olga Chojecka

10.15, 100 m ppł kobiet, eliminacje - Pia Skrzyszowska

11.50, rzut oszczepem kobiet, kwalifikacje gr. B - Maria Andrejczyk

11.55, 800 m mężczyzn, eliminacje - Mateusz Borkowski

12.45, 1500 m kobiet, repasaże - Aleksandra Płocińska

20.45, 400 m kobiet, półfinały - Natalia Kaczmarek

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN:

16.00, półfinał - Polska - USA

WSPINACZKA SPORTOWA:

12.35, wspinaczka na czas kobiet, ćwierćfinały - Aleksandra Mirosław - Leslie Romero Perez (Hiszpania,

Aleksandra Kałucka - Yafei Zhou (Chiny)12.46, wspinaczka na czas kobiet, półfinały

12.54, wspinaczka na czas kobiet, finał

ZAPASY:

11.00, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, 1/8 finału - Arkadiusz Kułynycz - Ali Cengiz (Turcja)

12.50, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, ćwierćfinały

18.35, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, półfinały



ŻEGLARSTWO:

12.13, formula kite kobiet, 7. wyścig - Julia Damasiewicz

formula kite kobiet, 8. wyścig

formula kite kobiet, 9. wyścig

formula kite kobiet, 10. wyścig

formula kite kobiet, 11. wyścig

12.23, formula kite mężczyzn, 8. wyścig - Maksymilian Żakowski

formula kite mężczyzn, 9. wyścig

formula kite mężczyzn, 10. wyścig

formula kite mężczyzn, 11. wyścig

formula kite mężczyzn, 12. wyścig

