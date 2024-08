Szansę walki o miejsce na podium zawodnik Olimpijczyka Radom wywalczył wygrywając w czwartek pojedynek repesażowy z Kolumbijczykiem Carlosem Andresem Munozem Jarmillo 3:1.

Pierwszą rundę podopieczny trenera Włodzimierza Zawadzkiego przegrał 0:1, gdyż przeciwnik otrzymał punkt za pasywność Polaka. Walka w parterze nie dała punktów żadnemu z zapaśników.

Z kolei pasywność Munoza dała Kułynyczowi wyrównanie stanu rywalizacji na 1:1. Losy pojedynku rozstrzygnęły się w parterze - Kolumbijczyk utrudniał akcje Polaka, który objął prowadzenie 3:1 na 1.58 przed końcem i "dowiózł" wynik do upływu regulaminowego czasu.

Jego przeciwnik ma w dorobku dwa złote medale igrzysk olimpijskich - z Rio de Janeiro i Tokio. Dwukrotnie był też mistrzem świata.

Kiedy Arkadiusz Kułynycz walczy o brązowy medal? O której godzinie?

Kiedy Arkadiusz Kułynycz walczy o brązowy medal? To pytanie zadają sobie polscy fani. Do walki Kułynycz - Bełeniuk dojdzie w czwartek 8 sierpnia. O której godzinie? Walka powinna rozpocząć się ok. 20:05.

