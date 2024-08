Olimpijski turniej koszykarzy wchodzi w ostateczną fazę. Drużyna USA, złożona z gwiazd NBA, jest zdecydowanym faworytem do zdobycia złota. Podopieczni legendy NBA - Steve'a Kerra wygrywali cztery dotychczasowe mecze w Paryżu ze znaczną przewagą nad rywalami. Najlepszą formą w tych spotkaniach dysponowali: Lebron James, Kevin Durant, Anthony Edwards i Devin Booker. Pojedynek z Serbią będzie drugą konfrontacją tych reprezentacji, pierwszy mecz skończył się wynikiem 110:84 na korzyść Amerykanów.

Porażka z USA była jedyną jakiej doznali koszykarze Serbii w drodze do półfinału. Po wygranych nad Sudanem Południowym i Portoryko awansowali ze swojej grupy z drugiego miejsca. W kolejnym meczu trafili na Australijczyków, którzy już po pierwszej kwarcie deklasowali ich 31:17. Europejczycy nie utracili jednak woli walki i w późniejszej fazie meczu doprowadzili do wyrównania, a następnie zwyciężyli po dogrywce. Dużą cegiełkę do sukcesu Serbów w tym turnieju dołożył dwukrotny zdobywca statuetki MVP sezonu zasadniczego NBA i lider reprezentacji - Nikola Jokic. W meczu z Australijczykami zabrakło mu zaledwie jednej asysty do zanotowania pierwszego "triple double" na tym turnieju.

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Serbia od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.

ŁO