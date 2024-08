Kto jest liderem reprezentacji Polski? "Ratuje nas w trudnych momentach"

Marek Magiera oraz Jakub Bednaruk, dziennikarze Polsatu Sport, porozmawiali z ekspertem o sytuacji Biało-Czerwonych. Podjęli temat liderowania w polskiej drużynie.

- Wszyscy oczekują tego, że powiem Bartosz Kurek. Liderem, który ratuje nas w trudnych momentach, jest Wilfredo Leon. To człowiek, który na wysokiej piłce ciągnął nasz zespół w fazie grupowej. Z drugiej strony mamy cichych liderów, a mianowicie środkowych, którzy idealnie odciągają obciążenie ze skrzydeł – powiedział Roman.

Były siatkarz odniósł się również do sytuacji Tomasza Fornala. Porównał go do innego znakomitego zawodnika. Zaznaczył, dlaczego polski przyjmujący nie jest według niego liderem kadry.

- Dlatego, że to jest zawodnik, który nie grał cały turniej. Miał też chwilę, kiedy nie był dysponowany. Na przestrzeni pracy, która została wykonana przez wszystkie spotkania, to myślę, że więcej dołożył nam Leon niż Fornal. Natomiast Fornal podźwignął nas, jeśli chodzi o półfinał. Tutaj wielkie brawa. Dla mnie był zawodnikiem, który wygrał nam od połowy czwartego seta ten mecz. Wziął na siebie odpowiedzialność. Zdjęliśmy obciążenie z Leona. Fornal jest zawodnikiem, który robi czarną robotę. Gra nieprawdopodobnie w obronie. Jest odpowiednikiem Trevora Clevenota w naszym zespole. To jest ten człowiek, który robi to, czego może nie dostrzegają wszyscy. Z drugiej strony nie jest tak spektakularny, jak choćby Leon czy Earvin Ngapeth – zakończył ekspert.

Finałowy mecz pomiędzy Polską a Francją odbędzie się w sobotę o godz. 13:00.

