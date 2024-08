"Takiego meczu sobie nie przypominamy". Swędrowski i Drzyzga ocenili półfinał

To był heroiczny mecz. Tak można opisać to, co działo się w pierwszym półfinale siatkarskich igrzysk olimpijskich. Osłabiona kontuzjami Marcina Janusza i Pawła Zatorskiego reprezentacja Polski, odrobiła stratę seta w meczu z Amerykanami i rozbiła rywali w tie-breaku. O tym, co było kluczowe w kontekście zwycięstwa naszej reprezentacji nad Amerykanami i o tym, co czeka polskich siatkarzy w walce o złoto, opowiedzieli komentatorzy tego starcia, eksperci Polsatu Sport - Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski.

- Czekamy na informacje medyczne. One będą bardzo ważne w kontekście tego, co można nas spotkać w finale. Nie można mówić, że czegoś komuś z naszych zawodników brakuje i że nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. Jeszcze o tym nie myślimy, bo 24 godziny pozostały do tych decyzji personalnych Grbicia. My tu mamy bardzo fajny mecz o brąz. Myślę, że Włosi i Amerykanie bardzo przeżyli te porażki. Amerykanie nie wiedzą, dlaczego ten mecz przegrali, bo zrobili wszystko, żeby go wygrać. Włosi wiedzą dlaczego. Coś im się od meczu z Japonią zacięło. Tam jest chyba większy problem. Amerykanie być może celowali w igrzyska. Ich rozczarowanie jest duże. Włosi to jest europejski zespół i on celuje we wszystkie tytuły. Z kuluarów obu reprezentacji słychać głosy, że lepiej ten medal mieć niż wyjechać z Paryża z niczym - powiedział Wojciech Drzyzga.

Półfinałowa batalia reprezentacji Polski z USA była jednym z najbardziej dramatycznych meczów w historii naszej kadry.

- Takiego jeden do jednego meczu podobnego to sobie nie przypominamy. Zbliżony mecz w 2018 w Turynie. I z Rosją 2006 rok, kiedy odwracaliśmy wynik ze stanu 0:2. To były inne momenty. Tutaj bywało różnie. Nie chce mówić o poziomie, bo w pewnym momencie, mówiąc eufemistycznie, nie graliśmy najlepiej. Nie ma porównania. Można używać wielkich słów po tym. To jest jakaś wskazówka dla młodych, że nie należy się poddawać. Myślę, że od tej strony psychologicznej to był fantastyczny mecz. W życiu też zawsze z trudnych spraw jest jakieś wyjście - powiedział Tomasz Swędrowski.

Jaki był kluczowy moment, w którym Polacy mimo wielu przeciwności podnieśli się i pokonali Amerykanów?

- Ja myślę, że Amerykanie nie padli. Oni dalej do końca grali. Zachowali się bardzo fair play przy kontuzji Pawła Zatorskiego. Sędzia zachował się chyba nieprzepisowo, bo czas, który dał na interwencję kontuzji Pawła Zatorskiego, był wyjątkowo długi i dla nas korzystny. Część kibiców powie, że w tym momencie Amerykanie mogli się zdezorientować i wypaść z rytmu, ale pamiętam, że z Tomkiem spojrzeliśmy, że jak nasz libero wrócił do gry, to Anderson od razu wycelował w niego zagrywką. Po tym, jak Paweł wstał to wszyscy Amerykanie mu bili brawo. To był fajny moment, ale chwilę później rywale znów wrócili do normalnej gry. Na pewno zadziorna postawa Tomka Fornala mi się bardzo podobała. W pewnym momencie brakowało nam reakcji à la kubiakowej. Tomek się znalazł w odpowiednim momencie. Zaczął drażnić ich tymi spojrzeniami. On się na nich patrzył, sędzia go upominał, on przepraszał, ale kartki nie dostał. Tomek nawet wkurzył Andersona. Oczywiście przeprosił, ale Amerykanin aż dwa razy poprawił grzywkę, co mu się nie zdarza. Nie umiem jednak wskazać tego kluczowego momentu. Myślę, że nikt nie wie, kiedy zaczęła się nasza walka - podsumował Wojciech Drzyzga.