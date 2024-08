To będzie prawdziwe starcie tytanów, a przy okazji okazja do rewanżu za porażkę w Tokio. To właśnie trzy lata temu w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich "Trójkolorowi" zamknęli Polakom drzwi do strefy medalowej igrzysk, a później triumfowali w całym turnieju.

Oba zespoły były już blisko odpadnięcia z paryskich zawodów we wcześniejszej fazie. Gospodarze przegrywali już 0:2, ale odwrócili losy tego spotkania, doprowadziwszy do tie-breaka. A w nim po ogromnych kontrowersjach wygrali 15:13. W półfinale poszło im już nieco łatwiej - ograli fenomenalnych do tej pory Włochów 3:0.

Z kolei Biało-Czerwoni po nieprawdopodobnym meczu zwyciężyli z Amerykanami 3:2. Polacy przegrywali już 1:2 i wszystko wskazywało na to, że marzenie o grze w finale będą musieli odłożyć o kolejne cztery lata. Tym bardziej, że drużyna dosłownie zaczęła się sypać. Już wcześniej z grą pożegnał się Mateusz Bieniek. Podczas starcia z Jankesami urazów doznali Paweł Zatorski i Marcin Janusz. Mimo to siatkarze Grbicia zdołali wyrwać zwycięstwo.

Choć Zatorski dokończył to spotkanie, jego sytuacja jest poważna. Zawodnik wspominał w wywiadzie po meczu, że nie ma czucia w dwóch palcach. Później w mediach społecznościowych poinformował, że czuje się już lepiej. Janusz nie pojawił się na parkiecie do końca spotkania, ale świetnie zastąpił go Grzegorz Łomacz.

Wilfredo Leon kontra Earvin N'Gapeth, Le Goff kontra Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski kontra Jenia Grebennikov - kto okaże się lepszy w sobotnie popołudnie?

Wielkie emocje zapowiadają się również w meczu o brąz. Amerykanie czy Włosi? Na to pytanie kibice poznają odpowiedź już w piątek wieczorem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 13:00.