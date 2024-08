Polacy na igrzyskach w Paryżu w sobotę. Kiedy startują?

Polscy siatkarze liczą na powtórzenie sukcesu z 1976 roku, kiedy wywalczyli złoto igrzysk w Montrealu. Wówczas pokonali w finale reprezentację ZSRR, a w sobotę o godzinie 13 zmierzą się z niesionymi dopingiem lokalnych kibiców Francją.

"Wygraliśmy z Włochami w Rzymie w zeszłym sezonie. Myślę, że moi zawodnicy mają w sobie tę pewność siebie, spokój i doświadczenie gry w trudnych meczach. Będzie głośno, będzie trudno, ale to finał" - podkreślił trener Nikola Grbic, który w 2000 roku w Sydney doprowadził reprezentację Jugosławii do złotego medalu.

Biało-czerwoni są w Paryżu trapieni kontuzjami. W półfinale z powodu bólu pleców z boiska zszedł Marcin Janusz, u którego problem zaczął się jeszcze przed wcześniejszym spotkaniem ze Słowenią. W piątek rozgrywający nie trenował z zespołem. W ostatnich zajęciach przed finałem brał natomiast udział libero Paweł Zatorski, który w starciu z Amerykanami doznał urazu barku.

"Po spotkaniu ze Słowenią Marcin czuł się bardzo dobrze, ale następnego dnia już miał problem. Zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy, żeby mógł być z nami na boisku. Paweł czuje się lepiej niż dwa dni temu i niż dzień wcześniej. Nie będzie w stu procentach gotowy, ale będzie ok" - poinformował Grbic.

Mecz o brązowy medal rozegrano w piątek. Pokonani przez biało-czerwonych Amerykanie wygrali w nim z Włochami 3:0.

Startująca w kat. 57 kg Szeremeta także jest już pewna co najmniej srebrnego medalu. Żeby zostać mistrzynią, musi pokonać Lin Yu Ting z Tajwanu, którą otaczają kontrowersje od ubiegłorocznych mistrzostw świata: nie została do nich dopuszczona, bo według Międzynarodowej Federacji Boksu (IBA) nie zdała testu mającego na celu ustalenie płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski kwestionuje zasadność i poprawność tych badań, dlatego zezwolił na jej występ w Paryżu.

"Nie boję się nikogo, do nikogo nie czuję respektu. Wychodzę do ringu i robię swoje" - mówiła Szeremeta po półfinale, ale do losów jej rywalki nie chciała się odnosić. "W ogóle nie czuję stresu, boksuję na luzie" - dodała.

Walka Polki z Tajwanką planowana jest na godzinę 21.30.

Równo dwie godziny wcześniej na Stade de France Andrejczyk stanie przed szansą na zdobycie drugiego dla Polski medalu w lekkiej atletyce. W eliminacjach uzyskała 65,52, czyli o 95 cm więcej od najlepszej z rywalek - Chorwatki Sary Kolak. Był to też najlepszy rzut Polki w tym sezonie.

Gdyby Andrejczyk stanęła w sobotę na podium, dołączy do Natalii Kaczmarek, która w piątek zdobyła brązowy medal w biegu na 400 m.

Przedostatniego dnia igrzysk wystartuje też Klaudia Kazimierska, ale Polka zakwalifikowała się do finału na 1500 m z przedostatnim czasem.

O dwie walki od brązowego medalu jest zapaśnik Robert Baran. W 1. rundzie repasaży kategorii 125 kg zmierzy się z Ukraińcem Ołeksandrem Chocianiwskim, a w razie zwycięstwa powalczy z Azerem Giorgim Meszwildziszwilim. Rywalizację na macie w kat. 97 kg rozpocznie też Zbigniew Baranowski.

Na torze kajakarskiego sprintu w półfinałach wystąpią Dominika Putto (K1 na 500 m) oraz Dorota Borowska (C1 na 200 m). Druga z Polek, czwarta w tej konkurencji w Tokio, rywalizuje w Paryżu po perypetiach związanych z podejrzeniami o złamanie przepisów antydopingowych i skutecznym odwołaniem do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Na welodromie wystąpi Mateusz Rudyk, który po zajęciu piątego miejsca w sprincie spróbuje swoich sił w keirinie. Z kolei w finale pięcioboju nowoczesnego zaprezentuje się Łukasz Gutkowski, a w półfinale kobiet rywalizować będą Anna Maliszewska i Natalia Dominiak.

Na olimpijskim pomoście zaprezentuje się jedyna polska sztangistka w Paryżu Weronika Zielińska, a w półfinałach skoków do wody z wieży 10 m - Robert Łukaszewicz.

Biało-czerwoni mają na koncie siedem medali w Paryżu - nie licząc tych, które dołożą siatkarze i Szeremeta: złoty, srebrny i pięć brązowych.

Polacy na igrzyskach Paryż 2024 w sobotę 10 sierpnia:

BOKS

21.30, 57 kg kobiet, finał: Julia Szeremeta - Lin Yu Ting (Tajwan)

KAJAKARSTWO

10.30, K-1 500 m kobiet, półfinały: Dominika Putto

11.40, C-1 200 m kobiet, półfinały: Dorota Borowska

12.40, K-1 500 m kobiet, finał C

12.50, K-1 500 m kobiet, finał B

13.00, K-1 500 m kobiet, finał

13.40, C-1 200 m kobiet, finał B

13.50, C-1 200 m kobiet, finał

KOLARSTWO TOROWE

17.19, keirin mężczyzn, 1. runda: Mateusz Rudyk

19.21, keirin mężczyzn, repasaże

LEKKOATLETYKA

19.30, rzut oszczepem kobiet: Maria Andrejczyk

20.15, 1500 m kobiet: Klaudia Kazimierska

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

9.30, kobiety, półfinał, grupa A, jazda konna: Natalia Dominiak, Anna Maliszewska

10.10, kobiety, półfinał, grupa A, szermierka

10.40, kobiety, półfinał, grupa A, pływanie

11.10, kobiety, półfinał, grupa A, bieg ze strzelaniem

13.30, kobiety, półfinał, grupa B, jazda konna

14.10, kobiety, półfinał, grupa B, szermierka

14.40, kobiety, półfinał, grupa B, pływanie

15.10, kobiety, półfinał, grupa B, bieg ze strzelaniem

17.30, mężczyźni, jazda konna: Łukasz Gutkowski

18.10, mężczyźni, szermierka

18.40, mężczyźni, pływanie

19.10, strzelanie z pistoletu laserowego mężczyzn, finał

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

16.00, 81 kg kobiet: Weronika Zielińska-Stubińska

SIATKÓWKA

mężczyźni

13.00, finał: Polska - Francja

SKOKI DO WODY

10.00, wieża 10 m mężczyzn, półfinały: Robert Łukaszewicz

15.00, wieża 10 m mężczyzn, finał

ZAPASY

11.00, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, repasaże: Robert Baran - Ołeksandr Chocianiwski (Ukraina)

11.30, 97 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału: Zbigniew Baranowski - Radu Lefter (Mołdawia)

12.50, 97 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

18.35, 97 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

20.05, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, o brązowy medal

BS, PAP