Znamy mistrzynie olimpijskie w siatkówce! Deklasacja w finale

Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły złote medale igrzysk olimpijskich! W wielkim finale w Paryżu zawodniczki Julio Velasco wygrały z Amerykankami 3:0. To pierwszy medal Włoszek w tej dyscyplinie w historii.

Półfinały obu tych drużyn wyglądały jednak zgoła inaczej. Włoszki pewnie i bez większych trudności poradziły sobie z siatkarkami z Turcji, triumfując 3:0. Amerykanki, by wygrać z Brazylią, potrzebowały aż pięciu setów.

Rywalizacja finałowa rozpoczęła się niemalże idealnie dla siatkarek z Włoch, które zdobyły sześć punktów z rzędu (6:1). Gołym okiem można było zauważyć, że zawodniczki prowadzone przez Velasco przystąpiły do tego spotkania niezwykle skupione i zdeterminowane. Na jeden punkt zdobywany przez Amerykanki, one zdobywały ich po kilka (15:7). W pewnym momencie poczuły się jednak zbyt pewnie, a to wykorzystały doświadczone rywalki. Podgoniły wynik (18:15), ale przewaga z początku seta okazała się zbyt wysoka. Siatkarki z USA musiały szukać swojej szansy w kolejnym secie.

Ale i w nim zdobywanie punktów nie przychodziło im łatwo. Przewagą Włoszek było to, że wygrywały długie wymiany. Niezwykle skuteczna zarówno w pierwszych piłkach, jak i na kontrze, była Paola Egonu. Wkrótce siatkarki z kraju pizzy i makaronu wyszły na czteropunktowe prowadzenie (18:14), którego nie wypuściły już do końca. Amerykanki przegrywały już 0:2 i były pod ścianą. Musiały rzucić wszystkie siły na pokład, by odmienić losy tego spotkania.

Niesione swoją świetną grą siatkarki z USA nie zamierzały jednak na to pozwolić. Podobnie jak w pierwszym secie, szybko wyszły na prowadzenie (10:6) i tę przewagę utrzymywały. Nawet fenomenalna w starciu półfinałowym Kathryn Plummer nie pomogła na tak świetnie dysponowane rywalki. Włoszki zwieńczyły dzieła i mogły zacząć świętować historyczny sukces.

To pierwsze olimpijskie złoto kobiecej reprezentacji Włoch w historii. Co więcej, siatkarki z Półwyspu Apenińskiego nigdy wcześniej nie stanęły na podium najważniejszej imprezy czterolecia. W 2021 roku w Tokio odpadły w ćwierćfinale.

Włochy - USA 3:0 (25:18, 25:20, 25:17)