Kontrowersyjny wybór MVP siatkarskiego turnieju. Eksperci mają wątpliwości

O wielkim sukcesie Polski porozmawiano w Olimpijskiej #7Strefie. Program poprowadzili Marek Magiera i Jakub Bednaruk, a ekspertami byli Dorota Świeniewicz-Brandt, Piotr Gruszka i Robert Prygiel. Rozmówcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat nagrody MVP przyznanej Earvinowi N'Gapethowi.

Pierwszy zabrał głos Prygiel, który zdecydowanie nie był zadowolony z wyboru organizatorów. Wskazał też swojego faworyta do tego miana.

- Na pewno nie. Taki turniej, jaki zagrał Trevor Clevenot, to była ogromna sensacja dla mnie, niespodzianka. Zdecydowanie najlepszy zawodnik Francuzów z perspektywy całego turnieju igrzysk olimpijskich, jeżeli wybieramy MVP z najlepszej drużyny. W mojej ocenie to był najlepszy zawodnik – powiedział ekspert.

Swoją opinię odnośnie N’Gapetha wyraził również Piotr Gruszka, który także był zaskoczony z takiego obrotu sprawy.

- Patrząc na cały turniej to niekoniecznie, ale patrząc na to z perspektywy zwycięstwa. My się zastanawialiśmy, dlaczego on gra w spotkaniu tak długo w szóstce. Pytaliśmy się Marcina Lepy, naszego redakcyjnego kolegi, który rozmawiał z dziennikarzami i ludźmi z Francji. Wszyscy wiedzą, że jeśli Francja chce wygrać coś dużego, to N’Gapeth musi grać. To się potwierdziło – skwitował były wicemistrz świata z 2006 roku.

Francja obroniła tytuł mistrzowski sprzed czterech lat, a N’Gapeth był jedną z jaśniejszych postaci w szeregach "Trójkolorowych".

KG