To już jest koniec! W niedzielę 11 sierpnia oficjalnie zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu. Czas zatem na podsumowania, o które pokusimy się w również ostatnim wydaniu Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024. Emisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Przez ponad dwa tygodnie sportowcy z całego świata w przeróżnych dyscyplinach i konkurencjach rywalizowali o medale igrzysk. Nie brakowało kapitalnych emocji, dramaturgii i zwrotów akcji. Łez wzruszeń i radości dostarczyli nam również polscy zawodnicy. Nasza reprezentacja finalnie zdobyła dziesięć medali - złoty, cztery srebrne oraz pięć brązowych.

W środowisku sportowym w naszym kraju nie brakuje narracji, że taki dorobek jest zbyt mały. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz w rozmowie z Polsatem Sport przyznał otwarcie o rozczarowaniu, ale równocześnie zauważył, że wiele krążków udało się zdobyć w dyscyplinach, w których dotychczas brakowało sukcesów.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu

I tak oto historyczny, bo pierwszy medal olimpijski dla tenisa wywalczyła Iga Świątek. Po wielu latach doczekaliśmy się krążków w boksie oraz siatkówce. W sumie udało się stanąć na podium w dziewięciu sportach.

Wnioski z tegorocznych zmagań w Paryżu - co było na plus, a co na minus - zostaną wyciągnięte w poniedziałkowym Magazynie Olimpijskim Paryż 2024, w którym nie tylko porozmawiamy o poczynaniach Biało-Czerwonych, ale również kosmopolitycznie rzucimy okiem na najważniejszą imprezę czterolecia.

Tradycyjnie nie zabraknie rozmów z naszymi sportowcami z Paryża. Specjalnie dla nas wypowiedzą się Daria Pikulik, Julia Szeremeta oraz Angelika Szymańska. Do tego analizy i komentarze ekspertów, dyskusje, relacje i ciekawostki.

