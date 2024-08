Do tej pory reprezentanci Polski mają na koncie osiem medali (plus Julia Szeremeta, który w sobotni wieczór dołoży złoty lub srebrny). W Paryżu dobre rezultaty osiągnęli również inni. Niektórym sportowcom do upragnionego medalu zabrakło niewiele. Anicie Włodarczyk zabrakło czterech centymetrów do trzeciego miejsca, a Krzysztof Chmielewski stracił w pływaniu do brązowego krążka 1,1 s.



To są nadal świetne rezultaty. A innych polskich sportowców w czołówce jest więcej. Kto zakończył rywalizację w TOP10?

Reprezentanci Polski w TOP10 na igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024

Złoto: Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa/wspinaczka na czas)

Srebro: Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie/slalom K1), reprezentacja Polski mężczyzn (siatkówka/siatkówka halowa)

Brąz: Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka (szermierka/szpada drużynowo), Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański (wioślarstwo/M4x), Iga Świątek (tenis ziemny/singiel), Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa/wspinaczka na czas), Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka/bieg na 400 metrów)



Czwarte miejsce: Adrianna Kąkol, Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto (kajakarstwo klasyczne/K-4, 500m), Anita Włodarczyk (lekkoatletyka/rzut młotem), Krzysztof Chmielewski (pływanie/200 metrów stylem motylkowym)



Piąte miejsce: Elżbieta Wójcik (boks/-75 kg), Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska (kajakarstwo klasyczne/C-2, 500m), Mateusz Rudyk (kolarstwo torowe/sprint), Paweł Fajdek (lekkoatletyka/rzut młotem), Katarzyna Wasick (pływanie/50 m stylem dowolnym), Arkadiusz Kułynycz (zapasy/-87 kg, styl klasyczny), Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki (żeglarstwo, 49er)



Szóste miejsce: Reprezentacja Polski kobiet (siatkówka/siatkówka halowa), Wiktor Głazunow (kajakarstwo klasyczne/C-1, 1000m), Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski (koszykówka, turniej 3x3), Natalia Kochańska (strzelectwo/karabin małokalibrowy, trzy postawy 50 m), Jan Jurkiewicz, Andrzej Rządkowski, Michał Siess, Adrian Wojtkowiak (szermierka/floret drużynowo), Martyna Jelińska, Hanna Łyczbińska, Martyna Synoradzka, Julia Walczyk-Klimaszyk (szermierka/floret drużynowo)



Siódme miejsce: Daria Pikulik i Wiktoria Pikulik (kolarstwo torowe/madison), Marlena Karwacka, Urszula Łoś, Nikola Sibiak (kolarstwo torowe/sprint drużynowy), Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Alicja Wrona-Kutrzepa (lekkoatletyka/Sztafeta mieszana 4x400 m), Wojciech Nowicki (lekkoatletyka/rzut młotem), Tomasz Bartnik (strzelectwo/karabin małokalibrowy, trzy postawy 50 m), Julia Damasiewicz (żeglarstwo, formuła kite)



Ósme miejsce: Mateusz Polaczyk (kajakarstwo górskie), Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo/kolarstwo szosowe, wyścig ze startu wspólnego), Wiktoria Chołuj (zapasy, -68 kg), Maja Dziarnowska (żeglarstwo/iQFoil)



Dziewiąte miejsce: Mateusz Bereżnicki (boks/-92 kg), Aneta Rygielska (boks/-66 kg), Piotr Kuczera (judo/-100 kg), Angelika Szymańska (judo/-63 kg), Beata Pacut-Kłoczko (judo/-78 kg), Ewa Swoboda (lekkoatletyka/bieg na 100 m), Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka/bieg na 100 m przez płotki), Michał Bryl i Bartosz Łosiak (siatkówka/siatkówka plażowa), Julia Walczyk-Klimaszyk (szermierka/floret indywidualnie), Natalia Bajor (tenis stołowy/singiel), Natalia Bajor, Anna Węgrzyn, Zuzanna Wielgos (tenis stołowy/drużynowo), Martyna Radosz i Katarzyna Wełna (wioślarstwo/LW2x)



Dziesiąte miejsce: Grzegorz Hedwig (kajakarstwo górskie/cross K-1), Marta Lach (kolarstwo/kolarstwo szosowe, wyścig ze startu wspólnego), Aleksandra Formella, Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic, Alicja Wrona-Kutrzepa (lekkoatletyka/sztafeta 4x400 m), Anhelina Łysak (zapasy/-57 kg), Paweł Tarnowski (żeglarstwo/iQFoil), Dorota Borowska (kajakarstwo/C-1 200 m)