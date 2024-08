Rekordowe nagrody w US Open. O co zagrają tenisiści?

Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku już coraz bliżej. US Open rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 8 września. Oprócz pucharu i rankingowych punktów zawodniczki i zawodnicy będą mogli zgarnąć rekordowe nagrody pieniężne.

Organizatorzy US Open poinformowali, że pula nagród w tym roku wyniesie rekordowe 75 milionów dolarów. Jest to aż o 10 milionów więcej niż w zeszłym roku. Jest to największa pula w historii tenisa.

Największy udział w podziale nagród przypadnie oczywiście zwycięzcą turniejów singlistów i singlistek. W tym roku zgarną oni 3,6 miliona dolarów, w przeliczeniu na złotówki jest to aż 14,1 miliona złotych. Połowę tej nagrody otrzymają finaliści i finalistki. Uczestnikom półfinałów przypadnie po milionie dolarów. Za sam udział w pierwszej rundzie turniejów indywidualnych jest do zgarnięcia 100 tysięcy dolarów.

Mniejsze nagrody przypadną uczestnikom gry podwójnej. Zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn zwycięzcy otrzymają po 750 tysięcy dolarów do podziału na parę. Za udział w pierwszej rundzie nagroda wyniesie 25 tysięcy dolarów.

Jeszcze inne stawki obowiązują w grze mieszanej. Ze zwycięstwo w turnieju mikstów najlepsza para otrzyma 200 tysięcy dolarów na parę. Sam udział w turnieju wiążę się z nagrodą wysokości 10 tysięcy dolarów.

W turnieju głównym podczas US Open zobaczymy co najmniej czworo reprezentantów Polski. Grę w tym turnieju zapewnili już sobie Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach wystąpią jeszcze Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa, Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski.

Nagrody dla uczestników US Open:

Gra pojedyncza kobiet i mężczyzn:

tytuł: 3,6 miliona dolarów

finał: 1,8 miliona dolarów

półfinał: 1,0 miliona dolarów

ćwierćfinał: 530 tysięcy dolarów

IV runda: 325 tysięcy dolarów

III runda: 140 tysięcy dolarów

II runda: 140 tysięcy dolarów

I runda: 100 tysięcy dolarów

Gra podwójna kobiet i mężczyzn (kwota do podziału na parę):

tytuł: 750 tysięcy dolarów

finał: 375 tysięcy dolarów

półfinał: 190 tysięcy dolarów

ćwierćfinał: 110 tysięcy dolarów

III runda: 63 tysiące dolarów

II runda: 40 tysięcy dolarów

I runda: 25 tysięcy dolarów

Gra mieszana (kwota do podziału na parę):

tytuł: 200 tysięcy dolarów

finał: 100 tysięcy dolarów

półfinał: 50 tysięcy dolarów

ćwierćfinał: 27,5 tysiąca dolarów

II runda: 16,5 tysiąca dolarów

I runda: 10 tysięcy dolarów

MiK