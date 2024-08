Kiedyś grał w NBA, teraz podpisał kontrakt z polskim klubem

Występujący jako niski skrzydłowy bądź rzucający obrońca 34-latek poza swoim krajem grał w ligach: cypryjskiej, włoskiej, francuskiej, tureckiej, izraelskiej, a ostatnio w rumuńskiej. W minionym sezonie jako zawodnik CSM Corona Brasov notował średnio w meczu 12,8 pkt oraz 3,9 zbiórek.

„Wendell jest znany przede wszystkim z tego, że potrafi zdobywać punkty w różny sposób, ale także kreować z piłką akcje, głównie dla siebie. Ma duże umiejętności, doświadczenie i wpisuje się w naszą filozofię budowy składu. Jako ciekawostkę mogę zdradzić, że rozmowy kontraktowe z nim trwały najkrócej, bo negocjacje i zawarcie umowy zajęły niespełna 12 godzin” - przyznał Wojciech Kamiński, trener Startu.

Zagranicznymi koszykarzami, którzy wcześniej podpisali kontrakty z lubelskim klubem są: Jamajczyk Tyran De Lattibeaudiere, Belg Emmanuel Lecomte, Gwinejczyk Ousmane Drame oraz Amerykanin Courtney Ramey, a z Polaków umowy przedłużyli Jakub Karolak, Michał Krasuski i Roman Szymański. Z pierwszym zespołem trenować będzie m.in. 18-letni wychowanek klubu Michał Turewicz, mierzący 200 cm.

W najbliższy poniedziałek drużyna z Lublina rozpoczyna okres przygotowawczy do nowego sezonu, w którym zaplanowano siedem spotkań sparingowych: z Dzikami w Warszawie, Arriva Polskim Cukrem w Toruniu, Anwilem we Włocławku, Śląskiem we Wrocławiu, Kingiem w Szczecinie oraz dwa w 14. Memoriale Zdzisława Niedzieli w Lublinie.

Start swoje inauguracyjne spotkanie nowego sezonu ekstraklasy rozegra w sobotę 5 października z Arriva Polskim Cukrem w Toruniu.

BS, PAP