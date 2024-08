Mamy kolejne zwycięstwo! Trwa dobra passa polskich siatkarek

Dzień wcześniej Śliwka (z domu Gruszczyńska) i Wachowicz wygrały z reprezentantkami gospodarzy Brecht Piersmą i Wies Bekhuis 2:1 (20:22, 21:17, 15:12).

Polki zapewniły sobie już awans do fazy pucharowej. Co najmniej do 1/16 finału, a jeżeli pokonają wieczorem utytułowane, również mające na koncie dwa zwycięstwa Łotyszki Anastasiję Samoilovą i Tinę Graudiną, awansują bezpośrednio do 1/8 finału.

Ze startu w mistrzostwach wycofał się duet Kinga Wojtasik - Katarzyna Kociołek z powodu kontuzji drugiej z zawodniczek.

W środę rozpoczynają rywalizację trzy polskie pary mężczyzn: Piotr Kantor i Jakub Zdybek, Piotr Janiak i Jędrzej Brożyniak oraz olimpijczycy z Paryża Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Biało-czerwoni grają w różnych grupach w Hadze i w Apeldoorn.

PAP