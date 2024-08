Śląsk Wrocław i FC St. Gallen w czwartek powalczą o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Pierwszy mecz w Szwajcarii wicemistrzowie Polski przegrali 0:2 i aby myśleć o awansie, muszą wygrać trzema golami, albo dwoma i później szukać szansy w dogrywce lub karnych.

„Pierwszy mecz wyglądał tak, że mogliśmy przegrać 0:5, ale też wygrać 4:2. To było otwarte widowisko i żałujemy, że nie zdobyliśmy przynajmniej jednego gola. Teraz musimy wygrać w czwartek i uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Możemy odrobić straty i awansować dalej. Nie będzie łatwo, ale jest to możliwe. Potrzebne będzie też wsparcie kibiców i dlatego apeluję: jeżeli ktoś się jeszcze waha, niech w czwartek przyjdzie na stadion. Niech nas nie będzie 15 tysięcy, ale ponad 20” – powiedział na przedmeczowej konferencji Jacek Magiera, trener Śląska.

Śląsk w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji również po pierwszym meczu musiał u siebie odrabiać straty. W Łotwie wrocławianie przegrali 0:1, aby w rewanżu zwyciężyć 3:1.

Ostatni mecz z Widzewem w Łodzi w lidze krajowej był pierwszym z pięciu rozegranych w tym sezonie, w którym wrocławianie nie stracili gola. Był jednak zarazem trzecim, w którym wicemistrzowie nie strzelili bramki. Do siatki udało się jedynie trafić w starciu z Lechią Gdańsk (1:1) z FC Ryga (3:1).

Początek meczu Śląsk – St. Gallen w czwartek o godz. 20.30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport