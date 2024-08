Chemik Police z kolejnym transferem. Nowa siatkarka zasili ekipę mistrzyń Polski

Po wycofaniu się głównego sponsora, Grupy Azoty, oraz będącym konsekwencją tej decyzji odejściu większości gwiazd zespołu, aktualny mistrz Polski jest na etapie budowania składu na nowy sezon. Jedną ze środkowych będzie właśnie Ociepa.

- Podpisanie kontraktu w Chemiku Police to dla mnie duża szansa. Zdaję sobie sprawę, ile trofeów ten klub ma w gablocie, więc dołączenie do niego to wyróżnienie. Trenujemy od dwóch tygodni, przygotowujemy się do startu rozgrywek. Jest intensywnie, ale okres przygotowawczy musi taki być. Czekamy na pierwsze sparingi i mecze w Tauron Lidze - powiedziała 25-latka, cytowana przez klub.

W ostatnich dniach do ekipy z Polic dołączyły rozgrywająca Diana Dąbrowska, libero Agata Nowak i Eliza Ropela-Puzdrowska, środkowa Ewa Kwiatkowska oraz dwie młodzieżowe reprezentantki Polski - przyjmująca Anna Fiedorowicz i atakująca Julia Hewelt. W nadchodzących rozgrywkach drużynę poprowadzi młody trener Dawid Michor.

Nowy sezon Tauron Ligi startuje już w ostatni weekend września. W pierwszej kolejce Chemik Police zagra z Energa MKS Kalisz.