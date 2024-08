Nie żyje trener siatkarski. Miał niezwykłe oko do talentów

Marković rozpoczął karierę zawodniczą w połowie lat 70. w zespole Mladost Zemun, w którym bardzo szybko został kapitanem, a następnie najmłodszym wówczas w Jugosławii trenerem. Karierę szkoleniową kontynuował w OK IMT Belgrad i Obiliciu, ale zdecydowanie największe sukcesy osiągał z Partizanem Belgrad, z którym sięgnął po Puchar i mistrzostwo Jugosławii oraz wicemistrzostwo Pucharu CEV.

"Nino" znany był z niezwykłego oka do talentów i wyjątkowej odwagi we wprowadzeniu młodych siatkarzy do gry o najwyższe cele. To pod jego wodzą pierwsze kroki w poważnej siatkówce stawiali między innymi: Żeljko Tanasković (późniejszy brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie), Mirko Culić, Dragan Kobiljski czy obecny trener reprezentacji Serbii Igor Kolaković.

Szkoleniowiec przeszedł na sportową emeryturę w 2019 roku.

Pogrzeb Slavoljuba Markovicia, który zmarł 15 dni przed swoimi 69. urodzinami, odbędzie się - zgodnie z ostatnim życzeniem trenera - w wąskim, rodzinnym gronie.