Zamieszanie przed startem siatkarskiej ligi. Prezes zrezygnował, rozgrywki z innym organizatorem

Dubynski, założyciel klubu Prometej Dnipro, znalazł się na celowniku ukraińskich służb na początku sierpnia 2024 roku. Działacz oskarżany jest o liczne przestępstwa natury skarbowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją!

ZOBACZ TAKŻE: Złoto dla siatkarzy Ukrainy! Raul Lozano osiągnął pierwszy sukces z tą reprezentacją

Jak podaje ukraiński "Sport", 7 sierpnia 2024 do siedziby Prometej Dnipro, Akademii Prometej, Kompleksu Sportowego Prometej oraz siedzib sponsorów klubu weszli funkcjonariusze Głównego Wydziału Śledczego Narodowej Policji Ukrainy. Dzień później przeszukano również pokój hotelowy w Kijowie, w którym Wołodymyr Dubynski przebywał podczas delegacji.

Ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowania, działacz nie tylko ogłosił w rozmowie z mediami koniec istnienia klubu Prometej Dnipro, ale i rezygnację z funkcji prezesa Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Ukrainy, która była organizatorem rozgrywek ligowych. Wobec takiej decyzji Dubynskiego, najwyższymi klasami rozgrywkowymi w ukraińskiej siatkówce znów zajmie się krajowy Związek.

- Obecna sytuacja nie jest dla nas nowością, bo to my praktycznie zawsze organizowaliśmy rozgrywki we wszystkich klasach. Dwa ostatnie sezony, kiedy Superliga mężczyzn i kobiet działały pod auspicjami Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Ukrainy, były wyjątkiem. Mamy więc w tym zakresie ogromne doświadczenie i jestem przekonany, że wznowienie prac nad organizacją najważniejszych rozgrywek ligowych w naszym kraju zajmie niewiele czasu. Co więcej, działamy już pełną parą i niedługo ogłosimy zarówno uczestników Superligi, jak i kalendarz spotkań - powiedział w rozmowie z ukraińskim "Sportem" Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej (FVU).

Sezon ligowy 2024/2025 na Ukrainie ma zacząć się na przełomie września i października.