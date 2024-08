50 milionów za nastolatka. PSG wzmacnia się na starcie sezonu

Zespół Paris Saint-Germain podpisał pięcioletni kontrakt z Desire Doue - poinformował klub w sobotę. Jak podają francuskie media, 19-letni pomocnik przeszedł do paryskiej drużyny z ekipy Rennes za 50 mln euro.

Doue trenował w Rennes od piątego roku życia. W seniorskim zespole zadebiutował w 2022 roku i w ciągu ostatnich dwóch sezonów wystąpił w 57 meczach ligowych, strzelając siedem goli. Był częścią reprezentacji Francji, która została w Paryżu wicemistrzem olimpijskim.

- To wielka radość dołączyć do Paris Saint-Germain. Czuję ekscytację, ale także wielkie szczęście i dumę. To spełnienie marzeń - powiedział pomocnik, cytowany w oświadczeniu klubu.

Paryżanie rozpoczęli obronę tytułu mistrzowskiego od wyjazdowej wygranej z Le Havre 4:1. Muszą sobie radzić już bez swojej największej gwiazdy - Kyliana Mbappe, który odszedł do Realu Madryt. W środę w Warszawie Mbappe zadebiutował w barwach "Królewskich" i zdobył bramkę w wygranym 2:0 meczu z Atalantą Bergamo o Superpuchar UEFA.

Przed sezonem PSG nie dokonało spektakularnych transferów, ale i tak wydało ponad 100 mln euro na czterech zawodników: Brazylijczyka Gabriela Moscardo, rosyjskiego bramkarza Matwieja Safonowa, Ekwadorczyka Williana Pacho i Portugalczyka Joao Nevesa.

W poprzednim sezonie PSG wywalczyło 12. tytuł mistrza Francji, wyprzedzając AS Monaco i Brest.

PAP