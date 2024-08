Zespół z Łazienkowskiej przypieczętował awans do finału na własnym stadionie. Samo styl pozostawiał jednak wiele do życzenia. O wiele więcej działo się w pierwszym spotkaniu na terenie rywala - Broendby. W Danii warszawianie strzelili o jedną bramkę więcej i to ona okazała się decydująca.

Piłkarze Drity przed rewanżem byli w zdecydowanie gorszej sytuacji. Po pierwszym meczu przegrali z Auda 0:1 i musieli odrabiać straty. U siebie zagrali jednak dużo lepiej, co odzwierciedlił też wynik - 3:1. Jak wypadną z rywalizacji z Legią?

Kiedy mecz Legia Warszawa - KF Drita Gnjilane? O której godzinie?

Początek meczu Legia Warszawa - KF Drita Gnjilane jest planowany w czwartek 22 sierpnia o godzinie 18:00. Transmisje meczów polskich drużyn można śledzić na sportowych antenach Polsatu.