Rozpoczął się nowy sezon ligi hiszpańskiej. Za nami już pierwsze mecze rozgrywek 2024/2025. W sobotę do gry wejdzie natomiast FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Rywalem Katalończyków będzie Valencia CF. Kiedy pierwszy mecz Barcelony? O której godzinie? Kiedy gra Lewandowski? Sprawdź poniżej.

Tytułu mistrzowskiego bronić będzie Real Madryt. "Królewscy" poprzedni sezon zakończyli z podwójną koroną, bo triumfowali także po raz 15. w historii w Lidze Mistrzów. Ligowe rozgrywki rozpoczną w niedzielę od wyjazdowego starcia z Mallorcą.

Jednym z największych bohaterów Realu w poprzednim sezonie był Anglik Jude Bellingham, który swoimi golami i asystami pomagał zespołowi zdobywać ważne punkty w trudnych meczach, szczególnie w pierwszej połowie rozgrywek o mistrzostwo Hiszpanii. Teraz do pomocy będzie miał Francuza Mbappe, który dołączył do klubu z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu.

- Mamy bardzo utalentowaną grupę, która jest nastawiona na walkę. Rywalizacja o miejsce w pierwszym składzie to coś, co pomaga wszystkim zachować koncentrację. To dla nas coś pozytywnego - ocenił Ancelotti.

Tradycyjnie największym rywalem Realu będzie najprawdopodobniej Barcelona, która ma w swoich szeregach doświadczonego Lewandowskiego, a także dwóch spośród największych bohaterów Euro 2024: 17-letniego Yamala oraz pozyskanego z RB Lipsk Olmo. Próbuje także sprowadzić trzeciego, czyli Nico Williamsa z Athletic Bilbao, ale na razie nie zostało w tej sprawie osiągnięte porozumienie.

Największym transferem tego lata może natomiast okazać się zatrudnienie trenera Hansiego Flicka w miejsce Xaviego Hernandeza. Z Hiszpanem rozstano się w kontrowersyjnych okolicznościach, choć wydawało się już, że szkoleniowiec uratuje posadę choćby dlatego, że po raz pierwszy od czterech lat wprowadził "Dumę Katalonii" do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i zajął drugie miejsce w ekstraklasie.

Ostatecznie jednak jego podopieczni nie zdobyli żadnego trofeum i posadę przejął 59-letni Niemiec, który w latach 2019-21 zdobył ich siedem z Bayernem Monachium. Jednym z jego podopiecznych był wówczas Lewandowski.

Kiedy gra Barcelona? Kiedy pierwszy mecz Barcelony? Kiedy gra Lewandowski?

W pierwszej kolejce sezonu 2024/2025 FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencia CF. Kibice zastanawiają się, kiedy mecz Barcelony, o której godzinie. To na szczęście jest już jasne.

Mecz Valencia CF - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę o godzinie 21:30. Według doniesień hiszpańskich mediów, w wyjściowym składzie powinien pojawić się Robert Lewandowski.