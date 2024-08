Chociaż sezon piłkarski w Europie dopiero się zaczyna, to Real Madryt zdążył już zdobyć pierwsze trofeum. "Królewscy" w środku tego tygodnia pokonali w Warszawie Atalantę Bergamo i sięgnęli po Superpuchar Europy. Teraz "Los Blancos" przystąpią do rywalizacji w lidze hiszpańskiej, w której będą bronić wywalczonego w poprzednich rozgrywkach tytułu. W pierwszej kolejce rywalami "Królewskich" będą piłkarze Mallorci. Mecz ten będzie okazją dla debiutu w La Lidze dla Kyliana Mbappe. Czy pierwszy ligowy mecz Francuza będzie równie udany co starcie w Superpucharze Europy?

Poprzedni sezon Mallorca z wyspy zakończyła na 15. miejscu w tabeli, z przewagą siedmiu punktów nad strefą spadkową. W nowych rozgrywkach piłkarze z wyspy będą chcieli spokojnie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W poprzednim sezonie oba spotkania tych drużyn wygrał Real. Kwietniowe i styczniowe spotkania zakończyły się drużyny Królewskich. Czy w tych rozgrywkach czeka nas powtórka?

Relacja live i wynik na żywo meczu Mallorca – Real Madryt od godziny 21:30 na Polsatsport.pl.

